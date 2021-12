Apple denkt dat er rond de feestdagen geen grote piek in iPhone-verkopen zal zijn. De vraag naar de iPhone 13 zal volgens Apple tegenvallen, omdat mensen het zat zijn om zo lang te wachten op hun toestel vanwege chiptekorten.

‘Mensen willen niet wachten op een iPhone 13’

Apple zou dit verteld hebben aan toeleveranciers, beweert Bloomberg. Apple kan momenteel maar een beperkte hoeveelheid iPhone 13-modellen maken, vanwege een tekort aan onderdelen. Zodra de voorraden weer op niveau zijn denkt Apple niet dat mensen massaal naar de winkel zullen rennen. Mensen zouden moedeloos worden omdat sommige modellen moeilijk te krijgen zijn of een lange wachttijd hebben. In plaats daarvan stellen ze hun aankoop uit naar volgend jaar, met als gevolg dat er geen traditionele verkooppiek in december te zien zal zijn.



Aanvankelijk dacht Apple nog dat mensen wel warm zouden lopen voor een iPhone 13 , zodra het toestel weer in ruime mate verkrijgbaar is. Maar inmiddels zou Apple toch een ander inzicht zijn gekomen, volgens anonieme bronnen van Bloomberg. Apple moest de iPhone 13-productie met 10 miljoen stuks verlagen vanwege een gebrek aan onderdelen, als gevolg van de wereldwijde chiptekorten.

Overigens blijken die tekorten niet echt te spelen als je naar de iPhone 13-levertijden kijkt. Een middernachtzwarte 128GB iPhone 13 kun je nog vandaag ophalen bij de Nederlandse Apple Stores of morgen thuis laten bezorgen. En een zwarte 128GB iPhone 13 Pro ligt ook vandaag nog voor je klaar en wordt voor de kerst geleverd. De wachttijd is nu ongeveer één tot twee weken.