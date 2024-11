Altijd al een emoji willen dragen? Dat kan nu, want een ontwerper heeft Apple's sportschoen-emoji omgezet in een echte schoen. Maar wist je dat die emoji ook al op een echte schoen gebaseerd was?

Apple’s emoji-ontwerpen zijn vaak gebaseerd op echte voorwerpen, zo ook bij de emoji van de sportschoen (👟, ook wel bekend als de tennisschoen). Maar nu is het weer andersom: een ontwerper heeft de emoji van een sneaker weer gebruikt als inspiratie voor een echte schoen genaamd de Shoe 1. En ook jij kunt die bestellen.

Apple’s emoji van een sportschoen is echte schoen

In het Nederlands staat de emoji van de sneaker 👟 bekend als tennisschoen, maar in de VS wordt dit gezien als hardloopschoen. De emoji heeft veel weg van de New Balance 574-sneaker, niet geheel toevallig een merk dat veel gedragen werd door Steve Jobs. Maar in plaats van de bekende New Balance-N, heeft Apple’s sneaker-emoji twee strepen aan de zijkant. Dit detail zien we ook terug in de Shoe 1, gemaakt door ontwerper Jose Wong. De schoen is gemaakt van nubuck leer en is afgewerkt met gaas. De zool is gemaakt van lichtgewicht EVA-schuim met een rand van polyurethaan. De kleuren komen overeen met die van de emoji: grijstinten gecombineerd met beige.

De schoen wordt geleverd met een inlegzool met de print die lijkt op de binnenkant van een iPhone. De verpakking heeft ook veel weg van die van Apple: een grote witte doos met daarop een enkele afbeelding van de schoen, met in de verpakking een boekje met daarop de tekst Designed by Josewong in China, een verwijzing naar Apple's bekende leus Designed by Apple in California.

De schoen is verkrijgbaar in de maten 37 tot en met 46 en kost $219,90. Daar komen nog wel verzendkosten bij van $29,-. Het is nog de vraag hoe New Balance reageert op deze schoen. Dat er een emoji gemaakt is op basis van jouw schoen is een hele eer, maar dat daar vervolgens weer een echte schoen van gemaakt wordt zou gezien kunnen worden als kopie van het origineel.