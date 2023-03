Leden beheren in de Philips Hue-app

Een paar weken geleden waren er al geruchten dat Philips Hue een speciale beheerdersfunctie zou gaan toevoegen. Daarmee werd het mogelijk om onderscheid te maken tussen beheerders en leden. Vanaf nu zit deze functie in de app: je kunt via de instellingen zien welke machtigingen je hebt gegeven en welke leden je hebt toegevoegd. Het functioneert alleen nog niet helemaal – maar het begin is er.



Beheer de toegang van je lampen

Wil je de toegang van je lampen met anderen delen? Je kunt nu beheerders-of verlichtingsrechten toewijzen aan anderen die je lampen gebruiken. Of dat nu vrienden, familie of de hodenuitlater zijn. Ga naar Instellingen > Account en tik op Home om dit in te stellen.

Op het Ontdek-tabblad is te lezen:

Je kunt inderdaad de aangegeven stappen volgen:

Ga naar het tabblad Instellingen. Tik op Account > Home. Vervolgens zie je items voor ‘Mijn machtigingen’ en ‘Leden beheren’.

Je kunt hier echter niets mee doen, ook niet via het potlood-icoontje. Je ziet bij ‘Leden beheren’ je eigen account met admin-rechten, maar hebt (nog) niet de mogelijkheid om extra personen eraan toe te voegen. Blijkbaar is de functie nog niet helemaal uitgerold. Zodra dat wel het geval is kun je andere gebruikers uitnodigen via een linkje. Daarbij geef je ze de gewenste rechten, waarbij je een ander ook als admin kunt aanwijzen. De standaardinstelling voor alle anderen is ‘verlichting’, waarbij ze de instellingen van de lampen kunnen aanpassen in de woning.

Tot die tijd zul je anderen je inloggegevens moeten verstrekken, als je wilt dat ze ook allerlei zaken kunnen regelen. Een makkelijker manier is om gewoon wat slimme knoppen op te hangen, waarmee ze scenes kunnen activeren en de lamp aan en uit kunnen doen. Wel zo makkelijk.