Signal staat bekend om zijn uitgebreide functies rondom privacy, maar net als de andere grote berichtendiensten zoals WhatsApp, moet je bij het aanmelden je telefoonnummer ingeven. Een onderscheidende factor bij Signal is dat zij de mogelijkheid bieden om een eigen gebruikersnaam te kiezen. Daarnaast kan je er in de app ook voor kiezen om je telefoonnummer te verbergen.

Zo stel je een gebruikersnaam voor Signal in

Een zelfgekozen gebruikersnaam voor Signal is een handig alternatief voor je telefoonnummer. Mensen die jou willen bereiken, kunnen je zo dus op gebruikersnaam vinden. Het voordeel is dat zo’n gebruikersnaam uniek is voor Signal, zodat personen je niet op andere manieren kunnen bereiken. Zo stel je dit in:

In het chatoverzicht tik je bovenaan op je profielfoto en dan op Instellingen Tik op het veld met jouw naam Bij het @-teken kan jij je gebruikersnaam instellen (en kan je er ook een favoriet cijfer bij kiezen) Als je de gewenste naam- en cijfercombinatie hebt gekozen druk je Gereed

Je kunt via dit scherm ook je Signal-gebruikersnaam bekijken, wijzigen of delen. Tik op QR-code of link om een QR-code op het scherm te krijgen die vervolgens door een ander gescand kan worden om de chat te starten. Met de persoonlijke link kun je ook iemand uitnodigen voor een gesprek.

Vereisten voor Signal gebruikersnaam

Een gebruikersnaam in Signal moet wel aan een aantal eisen voldoen:

Minimaal 3 en maximaal 32 tekens lang

Er moeten minimaal twee cijfers aan het eind van je gebruikersnaam staan (voor extra privacy)

Toegestane tekens zijn a-z, 0-9 en _ (je kunt dus geen uitroepteken of andere leestekens gebruiken)

Gebruikersnamen zijn niet hoofdlettergevoelig

Zoeken op Signal-gebruikersnaam

Wil je een nieuw gesprek starten, maar weet je alleen iemands Signal-gebruikersnaam? Dan kun je daarnaar zoeken met de ingebouwde zoekfunctie:

Open Signal en tik in het Chats-scherm op de knop rechtsboven om een nieuw gesprek te starten. Tik op Zoeken op gebruikersnaam. Voer de gebruikersnaam in. Vergeet niet om de punt en de bijbehorende cijfers in te voeren.

Je kunt hier ook een Signal QR-code scannen, mocht je fysiek bij iemand aanwezig zijn. Diegene kan dan via zijn of haar profiel de QR-code aan jou laten tonen, zodat je meteen kan beginnen met chatten.

Zo scherm je je telefoonnummer af

Je kan bij Signal ook ervoor kiezen om je telefoonnummer af te schermen voor mensen met wie je chat in Signal. Dit doe je als volgt:

In het chatoverzicht tik je bovenaan op je profielfoto en dan op Instellingen Vervolgens tik je op Privacy In het menu staat bovenaan Telefoonnummer In dit menu kan je kiezen wie je nummer ziet en wie jou via je telefoonnummer kan vinden.

Hoewel je in Signal een gebruikersnaam kan instellen vereisen ze nog steeds je telefoonnummer bij het aanmaken van een account. Dit doen ze zodat mensen gemakkelijk weten met welke van hun vrienden zij aan het praten zijn en het tegelijkertijd de kans op spam in de app beperkt wordt.

Het instellen van een Signal-gebruikersnaam is een van de privacyvoordelen van de chatapp. Lees ook ons artikel over WhatsApp vs Signal om te lezen wat de verschillen zijn en welke je het beste kan kiezen.