Het is deze keer niet de inflatie die voor hogere prijzen zorgt. Nee, volgens een onderzoek van Apptopia zijn het Apple’s privacyregels rondom apptracking die je dieper in de portemonnee laten graaien. Gemiddeld zijn de prijzen van in-app aankopen in de Verenigde Staten gestegen met 40%. Het resultaat is een meting in juli 2022, vergeleken met de prijzen uit juli 2021.



“40% hogere prijzen van in-app aankopen”

Apptopia concludeert dat het grootste deel van de prijsstijging niet wordt veroorzaakt door inflatie. De vergelijking met de Google Play Store maakt dat ook wel duidelijk. Terwijl de prijzen bij de Google Play Store gemiddeld 9% stegen, is dat bij Apple’s appwinkel 40%. Maar waarom zouden privacyregels voor hogere kosten zorgen?

Veel bedrijven verzamelen (gebruikers)gegevens mede om sneller nieuwe gebruikers aan te trekken door de data slim in te zetten. Omdat Apple’s apptracking-regels dit principe voor een deel aan banden legt, neemt het aantal nieuwe gebruikers af. Inkomsten moeten dan op een andere manier worden gegenereerd.

We moeten het getal van 40% wel in de juiste context bekijken. Allereerst is het natuurlijk een gemiddelde en geldt het dus niet voor álle apps. Daarnaast moeten we 40% bekijken met de getallen waarover het gaat. Een in-app aankoop die eerst €3,99 kost en nu €4,99, is 25% duurder geworden. Een euro erbij klinkt minder extreem dan een prijsstijging van 25%.

Bekijk ook Apptracking uitschakelen: zo voorkom je dat apps je volgen op iPhone en iPad Adverteerders kunnen in iPhone-apps rekening houden met je persoonlijke interesses. Ze gebruiken daarvoor de Identifier For Advertisers (IDFA), een uniek nummer dat gekoppeld is aan jouw toestel. Vanaf iOS 14.5 kun je de apptracking uitschakelen

Wat houden de nieuwe privacyregels van Apple in?

In het kort houden Apple’s nieuwe privacyregels in dat apps een stuk minder gegevens over haar gebruikers mogen verzamelen. Als gebruiker moet je per app expliciet toestemming geven aan een app als je het goed vindt dat deze je volgt. De regels schrijven voor dat je als gebruiker niet ongevraagd gevolgd mag worden. Het geldt al sinds iOS 14.5.

De gegevens kunnen bijvoorbeeld je locatie, leeftijd, gezondheidsgegevens, browsergegevens en je koopgedrag omvatten. Voor bedrijven kunnen dergelijke gegevens waardevol zijn om zo hun klanten beter te “leren kennen”. Hiermee kunnen ze gerichter adverteren op hun doelgroep en zo sneller nieuwe klanten aantrekken. Helaas bleek ongeveer een jaar geleden dat sommige apps de anti-trackingregels omzeilen.

Niet alleen in-app aankopen zijn duurder. Onlangs schreven we hoe het komt dat de iPhone in 2022 duurder is geworden, want er is immers geen nieuw model meer onder de €1.000,- te krijgen!