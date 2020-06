iCulture Vandaag: dit was woensdag 10 juni 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 10 juni 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is de dag dat Apple aankondigt te stoppen met iTunes U en iBooks Author, twee diensten die de afgelopen jaren toch al waren verwaarloosd. Is dat erg? Ach nee, er zijn genoeg alternatieven, zowel bij Apple als bij andere partijen. Ook leggen we uit waarom Apple overstapt naar ARM Macs. Wat komt erbij kijken als Intel aan de kant wordt gezet? Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Je kunt je iPhone als waterpas gebruiken, bijvoorbeeld bij het recht zetten van de caravan!

Ook leggen we uit waarom Apple overstapt naar ARM Macs. Wat komt erbij kijken als Intel aan de kant wordt gezet?

Zeker weten dat MFi-accessoires goedgekeurd zijn? Met deze tip kun je het controleren.

Alles over WWDC 2020 lees je hier.

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

iCulture.nl (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.2+) - Eindelijk! We hebben de bug kunnen vinden waardoor onze app meer batterijverbruik veroorzaakte dan normaal.

, iOS 11.2+) - Eindelijk! We hebben de bug kunnen vinden waardoor onze app meer batterijverbruik veroorzaakte dan normaal. Adobe Premiere Rush for Video (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Geen zwarte balken meer, de clips vullen automatisch het frame.

, iOS 12.0+) - Geen zwarte balken meer, de clips vullen automatisch het frame. NU.nl (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Foto’s vanuit Twitter en Instagram gewoon openen in de NU.nl app.

Infuse 6 (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Zoeken naar acteur, directeur en schrijver, plus ondersteuning voor VTT-ondertitels.

+ , iOS 12.0+) - Zoeken naar acteur, directeur en schrijver, plus ondersteuning voor VTT-ondertitels. GitHub (gratis, iPhone, iOS 12.2+) - Verbeterde weergave voor pull request.

Pixelmator (€5,99, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Verbeterde exporteerfuncties.

Quibi: All New Original Shows (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Meer manieren om Quibi te delen.