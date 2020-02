Samsung Quick Share

Google had in een ver verleden al Android Beam, Samsung ontwikkelde S Beam en Huawei, Oppo, Xiaomi en Vivo hebben allemaal een uitwisseldienst die Share heet. Quick Share is de nieuwste poging van Samsung om met een AirDrop-alternatief te komen. In theorie zou het kunnen slagen, aangezien een groot deel van de Android-gebruikers een Samsung heeft. Maar ook hier geldt weer een beperking: het werkt voorlopig alleen op de allernieuwste toestellen, de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Later komen er ook andere Samsung-smartphones bij, maar de tijdlijn daarvan is nog onzeker.



Je kunt er “alles meteen mee delen”, aldus Samsung. Net als bij AirDrop krijg je met Quick Share te zien welke contacten in de buurt zijn en vervolgens bestanden sturen. Dit kan met 5 vrienden tegelijk, terwijl het bij AirDrop maar met één persoon tegelijk kan.

Details over Quick Share lekten vorige maand al uit via XDA Developers. Daarbij bleek al dat er veel overeenkomsten zijn met AirDrop, maar toch ook opvallende verschillen. Het uitwisselen van bestanden gaat namelijk niet rechtstreeks, maar via de servers van Samsung. Je moet eerst de bestanden uploaden naar Samsung Cloud, waarna het wordt doorgestuurd naar de gekozen apparaten.

Verder zijn er beperkingen in de hoeveelheid materiaal dat je kunt ‘quick sharen’: maximaal 1GB per keer en 2GB per dag. Het werkt ook met apparaten die met Samsungs SmartThings werken, waarbij je de bestanden ook eerst uploadt naar de cloud om vervolgens te streamen. Het is dan ook niet mogelijk om op deze manier films te streamen.

Google werkt zelf overigens ook aan een nieuw AirDrop-alternatief om bestanden te delen. Het heette eerst Fast Share en nu Nearby Sharing. Dit zou op de Pixel-telefoons beschikbaar kunnen komen, maar ook dan is er weer het probleem dat niet iedereen een Pixel heeft. Google Nearby Sharing werkt wel direct, via Bluetooth en Wi-Fi. Het zou een snelheid hebben van ongeveer 28 MB/s.

Samsung Buds Plus

Samsung kondigde vannacht nog meer aan tijdens het Samsung Unpacked 2020 event. Het bedrijf onthulde onder andere de Galaxy Z Flip opvouwbare telefoon en de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Voor Apple-gebruikers is het nog interessant om te weten dat er nieuwe AirPods-alternatieven aan komen onder de naam Galaxy Buds Plus. Deze draadloze oortjes zijn 40 procent groter dan de vorige, maar beschikken niet over ruisonderdrukking. Ze gaan rond de 150 dollar kosten en liggen vanaf 14 februari in de winkel. Er zitten drie microfoons in om prettig te kunnen bellen. Ook kun je ze gebruiken met andere smartphones dan die van Samsung, dus ook iPhone-gebruikers. Er is een app om de oortjes te configureren. Ze hebben een batterijduur van 11 uur en de oplaadcase voegt daar nog eens 11 uur aan toe.

De Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zijn de nieuwste topmodellen van Samsung. De Plus-versie is een stuk groter en de Ultra is nog groter. Alledrie werken met 5G, al is de ondersteuning vol de S20 nog niet volledig. Er zit een Snapdragon 865-processor in en 12GB RAM. Ook de camera’s zijn verbeterd, zodat je er 8K video en betere timelapse-filmpjes mee kunt maken. De Ultra kan bovendien 100x zoomen. Je kunt kiezen uit kleuren als zwart, wit en lichtblauw.

De Galaxy Z Flip is de tweede opvouwbare telefoon van Samsung, na de moeizame start van de Galaxy Fold. De Z Flip is een klaptelefoon met 6,7-inch AMOLED-scherm in de kleuren paars, zwart en goud. Laatstgenoemde kleur zal maar in een beperkt aantal regio’s te koop zijn. Je betaalt rond de 1400 dollar.