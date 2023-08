Dat deze ontwikkelaars hun ervaringen vertellen in een artikel op de Apple-website maakt al meteen duidelijk dat er geen enkel kritisch geluid te horen is. En dat klopt ook: “Het was alsof ik Fantastical app voor het eerst zag”, vertelt Michael Simmons, het brein achter de agenda-app. Hij leerde over grenzen denken, dankzij Apple’s aanstaande headset. “Wat als je de hele week in 360 graden om je heen kunt zien? Ik maak geen grap als ik zeg dat ik hier wel twee uur over zou kunnen praten.” Widgetsmith-ontwikkelaar David Smith is al even enthousiast. Hij kreeg een wow-moment toen hij met spatial computing bezig ging.



“Ik snakte naar adem”

Smith staarde al weken naar zijn creatie in de simulator en kreeg daarmee een algemeen gevoel hoe het zou werken. Maar als je de headset op je hoofd zet, is het onbeschrijflijk: “De eerste keer dat je je eigen app in het echt ziet draaien, is dat het moment waarop je hoorbaar naar adem snakt.” Smith kon met de headset op zijn hoofd ook beter problemen oplossen als iets niet goed werkte.

Apple heeft sinds de aankondiging van de Vision Pro in juni diverse developerlabs gehouden om ontwikkelaars te helpen hun apps voor te bereiden. Ze kunnen een developerkit aanvragen die ze echter wel strikt geheim moeten houden. Het is ontwikkelaars niet toegestaan om over hun ervaringen te spreken, dus deze rooskleurige ervaringsverhalen onder regie van Apple zijn het enige wat we voorlopig te horen krijgen. Naast Fantastical en Widgetsmith heeft ook de maker van Spool iets te vertellen. Ben Guerrette, maker van de app voor het bewerken van muziekvideo’s, vertelde dat hij in het begin niet wist of de Spool-app wel geschikt zou zijn voor een ruimtelijke interface. “Maar nu begrijpen we waar we naartoe moeten. Dat soort leerervaringen zijn ongelooflijk waardevol: Het geeft ons de kans om te zeggen: ‘Oké, nu begrijpen we waar we mee werken, wat de interactie is’.” Tenslotte komt nog Chris Delbuck van de Slack-app aan het woord. Ook hij vindt het waardevol dat hij de headset echt in handen heeft gekregen en nu begrijpt hoe hij zijn app moet aanpassen.

Je kunt de verhalen van de makers van Fantastical, Widgetsmith, Spool en Slack lezen op de ontwikkelaarssite van Apple.

Apple Vision Pro is begin 2024 verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Daarna volgen andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet bekend wanneer de Vision Pro naar andere Europese landen komt, maar het feit dat er developerlabs in München worden gehouden wekt de indruk dat Duitsland vrij snel aan de beurt is.