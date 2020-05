Apple maakt het moeilijker om macOS-updates te negeren

Met de komst van macOS Catalina 10.15.5 en beveiligingsupdates voor macOS Mojave en High Sierra heeft Apple iets nieuws ingevoerd. Het wordt lastiger om software-updates te negeren via de Terminal-app. Het was tot nu toe mogelijk om via de Terminal-app mogelijk om updates op ‘ignore’ te zetten. Apple wil daarmee zorgen dat gebruikers zoveel mogelijk updates installeren, omdat daarin vaak verbeteringen zitten voor de beveilging van het besturingssysteem.



De aanpassing is te vinden in de releasenotes van macOS Catalina 10.15.5, waarin staat te lezen: “Major new releases of macOS are no longer hidden when using the softwareupdate command with the –ignore flag”. Gebruikers die nog op Mojave of High Sierra zitten, zien vaak een prominente knop om te upgraden en in de systeemvoorkeuren staat een notificatiebadge. Je kon dit als slimme gebruiker verbergen door het ignore-commando te gebruiken in de Terminal-app.

Na het installeren van macOS 10.15.5 of Security Update 2020-003 voor de eerdere versies, lukt het niet meer om de melding te verbergen. Het commando werkt niet meer. Er zijn nog wel commando’s om de melding tijdig te verbergen, maar het is duidelijk dat Apple je het liefst richting de update dwingt.