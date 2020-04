Apple gaat ‘One World’-concert livestreamen en geeft 10 miljoen dollar

Apple gaat op 18 april het grootscheepse liveconcert 'One World: Together At Home' streamen. Ook Amazon, Facebook, Twitter, YouTube, de BBC en talloze andere organisaties doen mee.

One World: Together At Home

Het evenement is erg Amerikaans ingestoken, maar is bedoeld voor wereldwijde hulp op het gebied van COVID-19. De organisatie is in handen van Global Citizen en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en zal meerdere uren in beslag nemen, waarbij het wereldwijd te zien zal zijn. Tijdens het evenement treden diverse artiesten op, waaronder Lady Gaga. Alle opbrengsten gaan naar het COVID-19 Solidarity Response Fund van de WHO. Afgelopen week werd al 35 miljoen dollar opgehaald en het plan is om later deze maand nog veel meer miljoenen te late binnenstromen. Eén sponsor heeft de organisatie al binnen: Apple gaat $10 miljoen storten in het fonds.



De presentatie is in handen van de Amerikaanse talkshow-hosts Jimmy Fallon van ‘The Tonight Show’, Jimmy Kimmel van ‘Jimmy Kimmel Live’ en Stephen Colbert of ‘The Late Show’. Ook komen er Sesamstraat-karakters langs en een lange line-up van artiesten, waarbij Lady Gaga heeft meegeholpen een selectie te maken.

Er staan optredens gepland van Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan en Stevie Wonder.

One World livestream via allerlei kanalen

Het mega-concert is live te streamen via je Apple en diverse andere platformen en aanbieders, namelijk Alibaba, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo en YouTube. Wellicht is het ook te zien op een Nederlandse televisiezender.

Hoe je precies kunt kijken via Apple-apparaten is nog niet bekendgemaakt, maar in het verleden gebeurde dat met soortgelijke evenementen via de Apple TV en Apple Music.

Zaterdag 18 april vanaf 2:00 uur

‘One World: Together At Home’ staat gepland voor zaterdag 18 april 17:00 uur Pacific Time. In Nederland is het dan 9 uur later, dus 2:00 uur ‘s nachts. Tim Cook kondigde de donatie aan in een video op YouTube, waarin Jimmy Fallon en Lady Gaga facetimen met de Apple CEO. Cook bevestigt dat er 10 miljoen dollar wordt overgeboekt naar het COVID-19 Solidarity Response Fund van de WHO. Andere techbedrijven hebben al 25 miljoen dollar toegezegd, waardoor de teller nog voor het event op 35 miljoen staat.

Apple heeft daarnaast meer dan 20 miljoen N95-mondkapjes gedoneerd aan ziekenhuizen en ontwerpt een plastic gezichtsscherm dat goedkoop geproduceerd kan worden en het hele gezicht beschermt.