De laatste tijd komen er af en toe interne e-mails naar buiten, die als bewijs gebruikt worden in de zaak tussen Epic Games en Apple. In een nieuw e-mail van Steve Jobs naar andere Apple-executives is de naam iPhone nano naar voren gekomen. Het is zeker niet de eerste keer dat de naam iPhone nano boven komt drijven. Al sinds 2007 gingen er geruchten over een iPhone nano en in 2011 lekten er zelfs details van een iPhone nano uit. Nu blijkt dat er intern binnen Apple inderdaad gesproken is over een iPhone nano. Ook een nieuwe goedkopere iPhone is besproken voor een release in 2011, al is onduidelijk of dit nu om hetzelfde toestel gaat.



‘Apple overwoog iPhone nano en goedkopere iPhone in 2011’

In de e-mail, die ontdekt is door The Verge, staat een aantal interessante punten vermeld onder het iPhone-kopje. Allereerst waren er voor 2011 plannen om een goedkopere iPhone uit te brengen. Apple bracht in 2010 de iPhone 4 uit, de officiële opvolger van de iPhone 3GS. Hoewel er veel te doen was rondom antennagate, was de iPhone 4 een razend populair toestel. In de e-mail staat dat Apple voor 2011 plannen had om een low-cost iPhone te maken, die gebaseerd was op de iPod touch. Deze goedkopere iPhone zou de iPhone 3GS vervangen.

Verderop in de e-mail staat dat Apple een “iPhone nano plan” had. Daarbij zijn twee taken aangemerkt: een “cost goal” en “show model (and/or renderings)”. Die laatste taak stond op naam van Jony Ive. Het was aan hem de taak om de zogenaamde iPhone nano te ontwerpen. Uit de e-mail blijkt niet of deze iPhone nano hetzelfde model is als de eerder besproken low-cost iPhone die gebaseerd was op de iPod touch. Het zal echter geen toeval zijn dat beide namen afkomstig zijn van de iPod-lijn.

iPhone nano zonder opslag

Geruchten die in 2011 over de iPhone nano gingen, was dat dat er geen lokale opslag op zou zitten. Het toestel zou volledig werken via de cloud. Niet geheel toevallig staat in diezelfde e-mail ook vermeld dat “2011 het jaar van de cloud” zou worden. Je vindt de volledige e-mail bij The Verge.

Was jij in 2010 en 2011 al een trotse iPhone-eigenaar? Had jij een iPhone nano of goedkopere iPhone wel zien zitten? Laat het ons weten in de reacties.