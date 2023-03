Er waren al geruchten dat Apple de klikbare knoppen op de iPhone zou willen vervangen door haptische exemplaren. Die zijn niet echt in te drukken, maar geven met een tikje het gevoel alsof het fysieke knoppen zijn. Volgens YouTuber ZONEofTECH zou Apple echter nog verder willen gaan. Uit de CAD-renders van de iPhone 15 Pro zou 100% af te leiden zijn dat de muteknop niet langer een schuifknop is, die je op en neer kunt schuiven. Het wordt dan een enkele stilstaande knop. Dit is te zien als je de CAD-renders van de iPhone 15 vergelijkt met de Pro-versie.



Ook viel op dat de volumeknoppen (op/neer) worden vervangen door één solid state knop, die dus niet langer indrukbaar is. Normaal gebruikt Apple twee pinnen voor elk van de twee volumeknoppen. De CAD-tekening toont slechts twee pinnen voor één lange knop. Ian Zelbo, de maker van de afbeeldingen, gaf toe dat hij dit ook al had geconstateerd. Hij heeft alleen geen idee hoe het eruit gaat zien.

Not only that but 100% sure that the mute switch will also switch to a singular press button, rather than the up and down switch that we have now. Take a look at the iPhone 15 Pro CAD VS regular 15 & the inside of the buttons.

— Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023