Onlangs kondigde Apple de gloednieuwe M3 MacBook Air aan, als opvolger van de M2. Hoewel het hier om een relatief kleine spec-bump gaat, heeft Apple diverse internationale media wel uitgenodigd en voorzien van reviewexemplaren om de nieuwe M3 MacBook Air te testen. Met de release in het vooruitzicht (morgen!), is vandaag het embargo verlopen en verschijnen de eerste hands-on ervaringen van de M3 MacBook Air online, zowel in geschreven vorm als in video.

MacBook Air M3 hands-on van The Verge

The Verge heeft voor de titel van hun hands-on van de M3 MacBook Air gekozen voor nogal een open deur: het model heeft een bekende look. De M3 MacBook Air is dan ook alleen aan de binnenkant geüpdatet, want het design is nog exact gelijk als de M2-variant. Uit de test blijkt dat je de snelheidsverbeteringen eigenlijk alleen merkt na het draaien van een paar benchmarks. In haar korte eerste indruk blijkt wel dat de middernacht versie van de M3 MacBook Air nog steeds veel vingerafdrukken achterlaat. Of het verbeterd is ten opzichte van de M2-variant in middernacht (zoals Apple belooft), blijkt niet uit deze eerste hands-on.

Lees verder: hands-on bij The Verge

Review van Six Colors

Jason Snell van Six Colors is in de benchmarks gedoken van de M3 MacBook Air. Aan de buitenkant ziet hij tussen deze en de vorige generatie namelijk geen enkel verschil, maar qua prestaties scoort het nieuwe model daadwerkelijk beter. In zijn test lukte het om een transcriptie van een podcast te maken met OpenAI Whisper in 80% van de tijd die het kost bij de M2 MacBook Air, dus op dit vlak scoort de M3 daadwerkelijk beter. Maar hij geeft wel toe dat nagenoeg elke MacBook Air met Apple Silicon genoeg snelheid biedt voor het typische gebruik. Als je de MacBook echt tot het uiterste wil drijven, kan je misschien beter voor de MacBook Pro gaan.

Lees verder: review bij Six Colors

Review bij TechCrunch

Volgens TechCrunch is de MacBook Air nog steeds de beste Mac voor de meeste gebruikers. Tijdens het testen miste hij soms wel zijn MacBook Pro. Bijvoorbeeld het aantal poorten, want dat is op de MacBook Air nog steeds beperkt tot twee keer usb-c (aan de linkerkant), MagSafe en een koptelefoonaansluiting. De reviewer vond het wel fijn dat je twee externe schermen kan aansluiten op deze MacBook Air, waarbij je nauwelijks iets hoeft te configureren (in het geval van een Studio Display).

Lees verder: review bij TechCrunch

Review van Engadget

Engadget noemt de nieuwe M3 MacBook Air “uitstekend, maar niet verrassend”. De M3-chip geeft een aardige snelheidsverbetering, maar noemt de M2-variant nog steeds een hele goede deal. Over de nieuwe afwerking van de middernacht variant is Engadget enthousiaster dan The Verge: volgens hen zorgt het er daadwerkelijk voor dat je minder vingerafdrukken ziet. Al met al biedt de nieuwe M3 MacBook Air weinig verrassingen, maar dat is ook niet zo gek gezien de grote updates die de M2-variant bood.

Lees verder: review bij Engadget

Video’s van iJustine, CNET en meer