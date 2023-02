In navolging van Twitter gaat ook Meta betaalde verificatie invoeren voor gebruikers. Het kost $11,99 per maand, maar iOS-gebruikers betalen $14,99 per maand.

Vinkje voor Facebook en Instagram

Met het vinkje kunnen gebruikers van Facebook en Instagram laten zien dat hun werkelijke identiteit is geverifieerd door Meta. Hiervoor moeten ze een paspoort of ander officieel identiteitsbewijs aan Meta laten zien. Abonnees krijgen ook extra functies en ondersteuning via een helpdesk. Dat laatste is bij Facebook en Instagram nu vrijwel afwezig: er zijn nauwelijks manieren om contact te leggen met het bedrijf. Betalende abonnees krijgen ook extra functies waarmee ze zichzelf op unieke manieren kunnen uitdrukken’, maar details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.



Dat iOS -gebruikers meer moeten betalen heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Meta een deel van de inkomsten moet afdragen aan Apple . Dat blijkt ook uit het prijsverschil van 25%. Wie slim is, wordt dan ook abonnee via de website en betaalt het lagere bedrag. Meta Verified gaat deze week van start in Australië en Nieuw-Zeeland en komt daarna in steeds meer landen beschikbaar.

Meta denkt dat het vinkje vooral interessant is voor creators die willen laten zien dat ze authentiek zijn en mensen die meer ondersteuning willen bij gebruik van de platformen. Bedrijven kunnen niet meerdoen. Wat er gaat gebeuren met de al bestaande verificatievinkjes op Facebook en Instagram, is vooralsnog onduidelijk. Mensen die al eerder een vinkje hebben gekregen, behouden dit voorlopig. Wel zou het op termijn kunnen verdwijnen.

Meta gaat zorgen dat betalende abonnees meer opvallen. Ze krijgen bijvoorbeeld een prominentere plek in de zoekresultaten, reacties en aanbevelingen. Daarnaast belooft Meta dat bij geverifieerde accounts actief wordt gekeken of er geen nepaccounts opduiken, die willen meeliften op de naamsbekendheid van een bekende creator.

Het lijkt erop dat Meta hiermee naar nieuwe inkomstenbronnen zoekt, nu het tracken van gebruikers (met name op iOS) steeds meer wordt ingeperkt. Ook heeft Meta net als Apple te maken met strengere regels vanuit de overheden. Twitter voerde een paar weken geleden al betaalde vinkjes in om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, maar daar verliep het proces aanvankelijk nogal rommelig: er doken allerlei ‘geverifieerde’ nepaccounts op. Sindsdien heeft Twitter de zaken meer op orde. Betalende abonnees kunnen onder andere tweets bewerken en langere video’s posten. Ook verschijnen ze vaker in de algoritmische feeds.