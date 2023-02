We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Sharper

Thrillerfilm van Benjamin Caron (The Crown), waarin mensen in New York een gevaarlijk spelletje spelen voor geld en macht. Met onder meer John Lithgow, Julianne Moore en Sebastian Stan.

Hello Tomorrow!

Komische dramaserie die zich afspeelt in de toekomst, met Billy Crudup (The Morning Show) en Hank Azaria. Crudup speelt een man die deeltijd-appartementen op de maan verkoopt.

Mobile 101 (S01)

Te zien bij: Disney+

Deze serie is gebaseerd op ware gebeurtenissen en vertelt het verhaal van de riskante en onzekere eerste stappen van een Fins elektronicabedrijfje dat een wereldwijde gigant in de mobiele telefoonindustrie zou worden. In 1988 is Nokia een klein elektronicabedrijf dat hoopt de wereld te veroveren met zijn nieuwe mobiele telefoontechnologie. Katarina en Aki, idealistische en ambitieuze jonge advocaten, worden geconfronteerd met een internationale rechtszaak wanneer de Amerikaanse gigant Motorola Nokia aanklaagt voor patentschendingen. Tegelijkertijd wil Nokia-ingenieur Risto een betere en kleinere mobiele telefoon ontwerpen, de 101, die de wereld voor altijd zal veranderen.

Unlocked

Te zien bij: Netflix

Het leven van een vrouw wordt op zijn kop gezet wanneer een gevaarlijke man haar verloren mobieltje in handen krijgt en het gebruikt om haar op de voet te volgen.

Full Swing (S01)

Te zien bij: Netflix

Volg de levens en verhalen van professionele topgolfers gedurende een seizoen van hoge inzet. Vergeleken met andere kijksporten als tennis, voetbal of basketbal lijkt golf misschien de rustige van de groep: Spelers genieten van lange, rustige wandelingen in de buitenlucht, mooi gestreken chino’s en veel stille tijd om te laseren. Full Swing bewijst echter dat er op het gebied van professionele sporten niets boven de uiterst competitieve golfwereld gaat. De serie volgt de professionele golfers Jordan Spieth, Justin Thomas, Collin Morikawa, Brooks Koepka, Scottie Scheffler, Ian Poulter, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Tony Finau, Matt Fitzpatrick, Sahith Theegala, Joel Dahmen, Mito Pereira en Cameron Young.

Braqueurs: La série (S02)

Te zien bij: Netflix

Meesterdief Mehdi wil zijn familie beschermen tegen een machtige drugsbaron en belandt met zijn team bedreven overvallers in een wrede en dodelijke territoriumstrijd.

Quo Vadis, Aida?

Te zien bij: HBO Max

Veelgeprezen dramafilm over de val van Srebrenica. Een lokale lerares die als vertaler werkt voor de Verenigde Naties ziet hoe Servische militairen de stad aanvallen.

Carnival Row (S02E01-E02))

Te zien bij: Amazon Prime Video

Fantasyserie met Orlando Bloom en Cara Delevingne in de hoofdrollen. Als een seriemoordenaar rondloopt op Carnival Row en de overheid de dood van burgers van de lagere klasse negeert, is Rycroft Philostrate, een door oorlog geharde detective, als enige bereid om de moorden te stoppen en de fragiele vrede te handhaven. Als Vignette Stonemoss, een feeënvluchteling, opduikt in de Burgue dwingt ze Philo echter rekening te houden met een verleden dat hij wilde vergeten. Speelt zich af in Victoriaanse wereld gevuld met mensen en mythische wezens.

Star Trek: Picard (S03E01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In Star Trek: Picard hervat Sir Patrick Stewart de iconische rol van Jean-Luc Picard, die hij zeven seizoenen speelde in Star Trek: The Next Generation. De nieuwe serie volgt dit iconische personage in het volgende hoofdstuk van zijn leven.

Incognito (S01)

Te zien bij: Videoland

Nederlandse thrillerserie. Undercoveragent Felix moet infiltreren in het leven van een doodnormale vrouw om te ontdekken of zij eigenlijk een gevaarlijke topcrimineel is. Gaandeweg blijkt dat hij niet gedreven wordt door rechtvaardigheid, maar door wraak vanwege een trauma uit het verleden. Levens komen op het spel te staan.

Barbarian

Te zien bij: Pathé Thuis

Voor Apple-fans is dit een film met een bekend gezicht, want we kennen Justin Long vooral van de Apple-reclames. Een jonge vrouw (Georgiana Campbell) arriveert ’s avonds laat bij haar Airbnb-huurwoning in Detroit en ontdekt dat het huis per ongeluk dubbel is geboekt. Er blijkt al een vreemde man (Bill Skarsgård) te verblijven. Tegen beter weten in besluit ze toch te blijven overnachten, maar komt er al snel achter dat er in huis veel meer is om bang voor te zijn dan de andere huisgast. Als Justin Long opduikt als onhandige AJ, is de vraag: is hij de good guy, of is er meer aan de hand?