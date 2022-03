Hoewel het officieel niet mag, is het de normaalste zaak van de wereld: het delen van je Netflix-account met vrienden, familieleden of kennissen om zo de kosten te delen. Officieel mag je je Netflix-account alleen binnen je eigen huishouden gebruiken, waar iedereen een eigen profiel mag hebben. Maar veel gebruikers delen hun inloggegevens dus ook met mensen buiten de eigen voordeur. Hoewel het officieel dus niet toegestaan is, ziet Netflix dit al jaren door de vingers. Nu laat het bedrijf in een blogpost weten daar meer aan te willen doen, te beginnen met het duurder maken van Netflix als je het account wil delen. De test wordt gedaan in een aantal landen.



Netflix account delen wordt mogelijk duurder

Netflix zegt dat het delen van accounts tussen huishoudens ervoor zorgt dat ze minder kunnen investeren in films en tv-series, omdat ze daarmee inkomsten mislopen. De streamingdienst heeft daarom het afgelopen jaar aan manieren gewerkt om het delen van een account toch mogelijk te maken, zonder daar zelf al teveel ‘schade’ aan te ondervinden. Voor gebruikers in Chili, Costa Rica en Peru worden er twee nieuwe functies getest.

Allereerst komt er een mogelijkheid om een extra lid aan je account toe te voegen. Dat kan dus ook een lid uit een ander huishouden zijn. Je kan tot subaccounts voor maximaal twee mensen toevoegen aan de Standaard- en Premium-bundels. Elk extra lid krijgt zijn eigen profiel en persoonlijke aanbevelingen en ook eigen inloggegevens. De prijs ligt wel een stuk lager dan van een gewoon account. Voor een extra subaccount betaal je in deze test 2,380 CLP in Chili, 2.99 USD in Costa Rica en 7.9 PEN in Peru. Dat is omgerekend ongeveer €2,- tot €2,70.

Om de overgang van de huidige situatie naar de nieuwe situatie soepeler te laten verlopen, krijgen leden in de testlanden de optie om een profiel van een gedeeld account over te zetten naar een nieuw account. Dit kan ook een nieuw subaccount zijn. Hierdoor blijft de kijkgeschiedenis, aanbevelingen, kijklijst en andere informatie van dat profiel behouden. Het is niet duidelijk hoe Netflix gebruikers wil forceren om je extra te laten betalen.

Netflix zegt de komende tijd de functie te testen en het gebruik ervan te evalueren. Er is nog niet definitief besloten of deze functies (en bijbehorende prijs) wereldwijd uitgerold worden. Netflix heeft bovendien in het verleden wel vaker tests gedaan om het delen van je account tegen te gaan. Zo is er een test geweest waarbij Netflix-gebruikers een verificatiecode in moeten voeren, om zo het onbeperkt kijken via een gedeeld account lastiger te maken.