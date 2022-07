Diensten om je foto's af te drukken zijn er in overvloed. Als je niet naar HEMA, Kruidvat of AH gaat, heb je keuze uit tientallen online diensten. Waaronder Google! De zoekmachine-aanbieder heeft de fotoafdrukservice nu fors uitgebreid in Europa.

Google-fotoservice breidt uit

Terwijl Apple al jaren geleden gestopt is met het afdrukken van foto’s en fotoboeken, begint Google er juist mee. Er was al een dienst om Google Fotoboeken af te drukken, die we in 2018 hebben getest. Nu wordt het aanbod verder uitgebreid met losse foto’s in 10 verschillende formaten met een prijs vanaf 15 cent per stuk. Daarnaast zijn er vergrotingen op canvas mogelijk die je aan de muur kunt hangen en natuurlijk ook nog steeds fotoboeken.



De uitgebreidere fotodienst wordt nu uitgerold in Canada en 28 Europese landen, waaronder Nederland en België. Voor 15 cent krijg je een afdruk van 10×10 cm of 10×15 cm en dit loopt op naar €20,99 voor een afdruk van 60×90 cm. Dit is ook meteen het grootste formaat dat je bij Google kunt bestellen. Je kunt tot 1200 elementen gelijktijdig uitkiezen. De canvas prints zijn verkrijgbaar in formaten van 20×20 cm tot 75×100 cm.

Wil je profiteren van gratis verzending van fotoboeken, dan moet je opschieten want dit kan nog tot 24 juli. Er geldt een levertijd van 5-8 werkdagen. Apple maakt sinds 2018 geen fotoboeken en afdrukken meer. Overigens deed Apple dit niet zelf, maar werkten ze samen met de afdrukdienst Motif. Je kunt nog steeds bij Motif terecht, nu de samenwerking met Apple is gestopt.

Ook andere afdrukdiensten doen het vaak niet zelf: zo komen de Kruidvat-fotoproducten bij CEWE vandaan. Daar ben je trouwens ook veel goedkoper uit: de prijs voor een standaard 10×15 cm foto is bij Kruidvat €0,08 terwijl Google bijna het dubbele vraagt. Bij Albert Heijn (ook via CEWE) kun je voor €0,09 terecht, maar dan moet je wel meteen 350 stuks bestellen. Zoek je creatieve formaten zoals Instax-foto’s en retro style-foto’s, dan kun je weer beter bij de HEMA terecht.

Selectie maken met Terugblikken

Makkelijk is wel dat je foto’s al in Google Foto’s staan en dat je bij het openen van de website al een suggesties krijgt in de trant van ‘Het beste van 2019′. De selectie van de beste foto’s vonden we echter minder geslaagd dan wat Apple op de iPhone voorschotelt in Terugblikken. Dus misschien kun je beter in de Foto’s-app van Apple kijken om een eerste selectie te maken van leuke foto’s.