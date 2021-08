De Mac Pro is een krachtige machine die vooral voor de echte professionals gebruikt worden. En dan niet voor iemand die wat aan foto- of videobewerking doet, maar voor grote bedrijven zoals filmstudio’s of soortgelijke professionals. De Mac Pro is modulair, zodat je de onderdelen zelf kan samenstellen en ook later kan aanpassen. Apple heeft nu een drietal nieuwe grafische kaarten voor de Mac Pro in de online store gezet.



Nieuwe grafische kaarten Mac Pro beschikbaar

De grafische kaarten zijn beschikbaar voor de Mac Pro uit 2019, het model dat destijds eindelijk de zwarte prullenbak-Mac Pro opvolgde. Het gaat om een Radeon Pro W6800X MPX Module, Radeon Pro W6800X Duo MPX module en de Radeon Pro W6900X MPX module. De meest krachtige versie is de W6900X MPX Module, die volgens Apple de krachtigste graphics levert. Deze is vooral bedoeld voor veeleisende professionele toepassingen.

Bij het samenstellen van de Mac Pro zijn dit de prijzen die Apple ervoor rekent:

W6800X met 32GB GDDR6-geheugen: +€2.760,-

W6800X Duo met 64GB DDR6-geheugen: +€5.290,-

W6900X met 32GB GDDR6-geheugen: +€6.440,-

Bovenstaande prijzen gelden alleen als meerprijs bij het samenstellen van de Mac Pro. Het is nog niet duidelijk wat de prijzen zijn voor de losse grafische kaarten. Apple heeft nog steeds de Intel Mac Pro uit 2019 in het assortiment, al zijn er wel geruchten over een aankomend model. Er zou in 2022 een nieuwe Mac Pro komen die extra krachtig is. Het gaat dan om een volledig nieuw model met Apple Silicon.