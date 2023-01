Mocht deze functie je bekend voorkomen: dat kan kloppen, want in 2019 heeft Twitter al vastgezette lijsten ingevoerd. Twitter draaide het later terug, waarna de app terug ging naar de normale tijdlijn met berichten die samengesteld zijn door een algoritme. Vorig week voegde Twitter de mogelijkheid toe om twee tijdlijnen te gebruiken in plaats van één en nu heb je de mogelijkheid om op die tweede tijdlijn je lijsten te bekijken. De algoritmische tijdlijn staat nog steeds vooraan en is het eerste wat je te zien krijgt bij het gebruik van de app. Als je liever de chronologische tijdlijn van Twitter wilt zien, dan kan dat. Maar je zult bij het openen van de app wel telkens handmatig moeten wisselen.



Vastgezette lijsten in Twitter

Na het updaten van de app kun je vegen tussen drie weergaven: For You, Following en Lists. Het vastzetten van een lijst werkt als volgt:

Ga naar je profielpagina en tik op Lijsten. Kies een lijst uit (of maak er eentje). Tik op het pin-icoon. Ga terug naar je tijdlijn en je ziet de lijsten bovenin beeld. Veeg opzij om ze te bekijken.

Je hebt nu een extra weergave in beeld, waarmee je bijvoorbeeld alle tech-nieuwssites snel kunt volgen. Op de afbeelding hierboven kun je zien hoe dit werkt: na het pinnen van meerdere lijsten kun je snel naar de betreffende lijsten gaan. Zo kun je makkelijker filteren wat je te zien krijgt. Bij het opstarten van de Twitter-app veeg je dan meteen opzij om alleen de berichten te zien van accounts die jij belangrijk vindt.

Had je al vastgezette lijsten, dan heb je ze waarschijnlijk al eerder gemaakt in de update uit 2019 of via de Twitter-app op andere platformen. De app brengt ook nog een andere verbetering. In een eerdere versie werden previews van afbeeldingen niet meer volledig getoond. Dat bleek een bug die in deze update is hersteld, meldt het Twitter Support-account. Je krijgt nu geen 16:9 voorvertoning meer te zien, maar het volledige plaatje.

Use pinned Lists to improve your Twitter experience! 1. Tap Lists on your profile page.

2. Create list of accounts to follow.

3. Tap pin icon. This allows you to swipe left/right between For You, Following and Lists. — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2023

Na de officiële bekendmaking dat ontwikkelaars geen third-party Twitter-apps meer mogen maken, ben je als twitteraar wel aangewezen op de officiële apps. Oudgedienden Twitterrific en Tweetbot hebben inmiddels bekendgemaakt dat ze gaan stoppen met hun Twitter-apps, nu de toegang tot data is afgesloten. De belangrijkste reden is wellicht, dat deze apps reclames filterden waardoor Twitter geld misliep. Volgens cijfers zou Twitter de top 14 adverteerders en 35% van de omzet zijn kwijtgeraakt sinds de overname. Veel Twitter-ontwikkelaars richten zich sinds kort op het maken van Mastodon-apps.