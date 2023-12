macOS Sonoma 14.2.1 is verschenen. De update volgt slechts een week na de vorige update. Deze keer zitten er uitsluitend bugfixes in.

Onlangs bracht Apple macOS Sonoma 14.2 uit, waarin meerdere nieuwe functies zaten. Diverse standaardapps kregen nieuwe mogelijkheden, waaronder Weer en Klok, terwijl er ook een nieuwe Shazam-functie in zat. Deze keer draait de nieuwste update om verbeteringen achter de schermen. macOS Sonoma 14.2.1 bevat bugfixes en verbetert de beveiliging, zo laat Apple weten.

macOS Sonoma 14.2.1 verschenen

Apple zegt op haar pagina dat de update een beveiligingsprobleem oplost met de WindowServer. Bij het delen van een scherm zou je onbedoeld de verkeerde content kunnen delen. Dit probleem is nu opgelost in macOS Sonoma 14.2.1. In de officiële releasenotes spreekt Apple alleen over “belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates”. De releasenotes zijn als volgt:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Sonoma 14.2.1 downloaden

Je downloadt macOS Sonoma 14.2.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

