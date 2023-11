macOS Sonoma 14.1 is de nieuwste update voor de Mac die nu beschikbaar is. Daarin lost Apple een aantal bugs op en zitten wat nieuwe functies voor Apple Music-gebruikers.

Het is nog niet eens zo lang geleden dat Apple macOS Sonoma 14 officieel uitbracht. Maar zoals bij elke update: er zitten nog wel eens wat bugs in. In macOS 14.1.1 verwachten we dan ook geen nieuwe functies, maar vooral problemen die zijn opgelost. Dat blijkt ook wel uit de releasenotes. Niet spannend, wel belangrijk. Er zijn diverse problemen opgelost, dus macOS Sonoma 14.1.1 is een aanrader voor iedereen met een geschikte Mac. Het gaat om buildnummer 23B2082.

macOS Sonoma 14.1.1 beschikbaar

Apple lost in deze tussentijdse update alleen problemen op. Welke dat zijn is nog niet bekendgemaakt, maar afgaande op het versienummer 14.1.1 gaat het om beveiligingsproblemen en kleine optimalisaties. Zodra we meer weten over de beveiligingsaspecten van deze update, werken we dit artikel bij.

macOS Sonoma 14.1.1 releasenotes

Dit staat er in de officiële releasenotes: Deze update bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.



Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar.

Informatie over de beveiligings­aspecten van deze update vind je op deze webpagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Sonoma 14.1.1 downloaden

Je downloadt macOS Sonoma 14.1.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.