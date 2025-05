Met de aankondiging van macOS 26 in aantocht tijdens WWDC 2025, duiken de eerste geruchten op over welke Macs mogelijk buiten de boot vallen. Volgens nieuwe informatie zal Apple met deze update opnieuw een aantal oudere modellen laten vallen, met name Macs met Intel-chips. Wat kun je verwachten?

Deze Macs krijgen mogelijk geen macOS 26

Volgens bronnen bij AppleInsider zal macOS 26 naar verwachting de ondersteuning voor diverse oudere modellen laten vallen. Het gaat hierbij om Macs met Intel-processors. De volgende modellen zouden op de nominatie staan om geen ondersteuning meer te krijgen:

Deze modellen waren nog compatibel met macOS Sequoia (2024), maar duiken volgens ingewijden niet op in de testversies van macOS 26. Daarmee lijkt Apple verder door te pakken op de overgang naar Apple Silicon.

Bekijk ook Apple Silicon: alles over de ARM-gebaseerde chips voor Mac Apple Silicon is een reeks processoren die Apple in eigen huis heeft ontwikkeld voor de Mac en iPad. Op deze pagina lees je alles over de generaties Apple Silicon, zoals de M1-, M2- en M3-chip en hun varianten.

Welke Macs krijgen wel macOS 26?

Mocht dit gerucht kloppen, dan dit je met deze Macs nog veilig:

MacBook Air (M1 en nieuwer)

(M1 en nieuwer) MacBook Pro (2019 en nieuwer)

(2019 en nieuwer) iMac (2020 en nieuwer)

(2020 en nieuwer) Mac mini (M1 en nieuwer)

(M1 en nieuwer) Mac Studio (alle modellen)

(alle modellen) Mac Pro (2019 en nieuwer)

Daarmee zet Apple de trend voort die we de afgelopen jaren al zagen: oudere Intel-Macs verdwijnen steeds sneller van de lijst, terwijl Apple Silicon de nieuwe standaard is.

Grote visuele veranderingen verwacht

Eerder deze week werden we verrast met het gerucht over dat alle software van Apple dit jaar als versienummer 26 krijgt, zo ook macOS. In plaats van de huidige lijn (zoals macOS 15), zou Apple overstappen naar jaartal-gebaseerde versies: macOS 26 in 2025, net als bij iOS 26 en iPadOS 26. Hiermee wil Apple de consistentie in de naamgeving van zijn platforms verbeteren.

Bekijk ook ‘Er komt geen iOS 19: Apple stapt over naar iOS 26 (en meer)’ Een grote verrassing in het geruchtencircuit. Volgens een betrouwbare bron komt er geen iOS 19, maar kiest Apple voor een hele andere naam: iOS 26. Ook alle andere softwareversies gaan het getal 26 gebruiken.

macOS 26 wordt niet alleen een update op het gebied van compatibiliteit. Naar verluidt introduceert Apple ook een grote visuele vernieuwing, geïnspireerd op visionOS. Denk aan transparante venstermaterialen, meer diepte-effecten en afgeronde UI-elementen. macOS 26 zou daarmee de grootste visuele vernieuwing sinds macOS Big Sur kunnen worden. Je kunt in ons macOS 16 (of dus macOS 26) overzicht alles lezen over wat je kan verwachten in de grote nieuwe update.

Wanneer gaan we macOS 26 zien?

Apple zal de nieuwe versie van macOS officieel onthullen tijdens de WWDC-keynote op maandag 9 juni 2025. Direct na de keynote verschijnt doorgaans de eerste beta voor ontwikkelaars, met in juli de publieke betaversie en de definitieve release in het najaar.