De notch op de MacBook Pro 2021 herbergt helaas geen Face ID-camera, maar alleen een FaceTime-camera voor videogesprekken. Ontwikkelaars kunnen zelf bepalen of ze de schermruimte rondom de notch gaan gebruiken, of dat er een zwarte balk bovenin het scherm wordt getoond.



Apple introduceerde de notch al in 2017, met de komst van de iPhone X . Sindsdien is het een vaste aanwezige op nieuwe iPhones . Het is de eerste keer dat Apple ook een notch heeft aangebracht op een ander apparaat dan een iPhone . Hierin zit geen TrueDepth -camera met Face ID verwerkt en ook Center Stage is niet aanwezig, maar alleen een 1080p frontcamera. Deze camera zit in het midden en de notch zorgt ervoor dat het ProMotion-display toch tot in de randen doorloopt. Daarbij valt op dat het scherm langs de bovenrand afgeronde hoeken heeft en aan de onderkant rechte hoeken.

Apple heeft de documentatie voor appontwikkelaars aangepast, om duidelijk te maken hoe ze gebruik kunnen maken van die extra schermruimte naast de notch. Apps kunnen in een ‘compatibility modus’ draaien, waarbij er een zwarte balk bovenin het scherm te zien is. De notch is dan onzichtbaar. Een andere oplossing is om met behulp van nieuwe API’s te zorgen dat er extra content rondom te notch te zien is, bijvoorbeeld extra statusinfo. Op Macs met een notch is er in de Finder automatisch een nieuw aankruisvakje te zien op het Info-paneel van een app. Daarmee kun je handmatig de compatibiliteitsmodus in- of uitschakelen. Je kunt dus zelf bepalen of je altijd een zwarte balk wilt zien.

Het zal wel even duren voordat ontwikkelaars er daadwerkelijk gebruik van maken. De MacBooks met notch zijn nog maar net aangekondigd en de apps moeten er eerst voor aangepast worden.

Ook interessant is dat de notch vrijwel onzichtbaar is als je apps in schermvullende modus gebruikt. Volgens de marketingbeelden van Apple komt er een zwarte rand bovenin het scherm als je ze fullscreen gebruikt (zie afbeelding hierboven). De nieuwe MacBook Pro’s werden maandagavond aangekondigd tijdens een media-event. Ze zijn voor het eerst voorzien van Liquid Retina XDR display met ProMotion-technologie en zullen volgende week voor het eerst worden uitgeleverd aan klanten.