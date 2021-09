In de nieuwste ontwikkelaarsbeta van macOS Monterey is een verwijzing gevonden naar High Power Mode. Dit zorgt ervoor dat Macs topprestaties leveren, ongeacht of je met het stopcontact bent verbonden.

High Power Mode op de Mac

Soms heb je een klus die nog net moet worden afgemaakt voordat je de deur uit gaat. Het zou dan handig zijn als je MacBook nog net even wat gas bijgeeft, ook als je het netsnoer al in de tas hebt gestopt. Zo’n ‘High Power Mode’ kan eraan komen, zo blijkt uit de macOS Monterey-beta die dinsdagavond verscheen. In de code zijn verwijzingen gevonden naar deze nieuwe functie. Het is een tegenhanger van de ‘Low Power Mode‘ die juist energiebesparend werkt.



In januari 2020 waren al verwijzingen gevonden naar een Pro Mode in macOS Catalina 10.15.3. De interne code van macOS beschreef het als een manier om apps sneller te laten draaien, al gaat daardoor je batterij wel sneller leeg en kan de Mac extra gaan blazen. Maar er zijn situaties waarbij dat even niet erg is. De functie kwam nooit beschikbaar en in latere macOS -beta’s en -versies waren de verwijzingen weer verdwenen. Totdat nu opeens weer een ‘High Power Mode’ opduikt, die dezelfde insteek lijkt te hebben.

Speciaal voor aanstaande MacBook Pro’s?

Met ‘High Power Mode’ krijg je een zo goed mogelijke performance voor je apps, ook als de Mac niet verbonden is met het stopcontact. De CPU en GPU worden dan opgeschroefd en de ventilator (indien aanwezig) gaat sneller draaien. Mogelijk heeft Apple de functie ontwikkeld voor de aanstaande 14-inch en 16-inch MacBook Pro’s die nog onthuld moeten worden. Volgens verwachtingen zullen ze tijdens een oktober-event worden aangekondigd en zijn ze voorzien van een M1X-processor. Deze is net iets krachtiger dan de M1 die Apple tot nu toe heeft gebruikt in de nieuwste Macs. Deze modellen zijn gericht op professionals en veeleisende gebruikers, precies de doelgroep voor zo’n High Power Mode.

Ben je meer iemand die liever de batterij spaart? Kijk dan eens naar de energiebesparingsmodus op de Mac, die ook in Monterey wordt toegevoegd.