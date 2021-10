Aanstaande MacBook Pro’s met 120 Hz mini-LED?

Apple kondigde eerder vanavond het Unleashed-event, dat op maandag 18 oktober gaat plaatsvinden. Er zijn al langere tijd geruchten over deze MacBooks. Display-expert Ross Young voegt er nu nog eentje aan toe: de nieuwe modellen zouden voorzien zijn van mini-LED schermen met een verversingsgraad van 120 Hz. Dit is identiek aan de 120 Hz verversing van de nieuwe iPhone 13 Pro’s. Het zit in zowel de 14-inch als de 16-inch MacBook Pro en volgens Young is het “100% bevestigd”.



Yes, new 14" and 16" MacBook Pro's will have miniLEDs and we believe they will also be 120Hz refresh. — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Young zegt ook dat Apple dezelfde leveranciers voor de schermpanelen gaat inschakelen die ze nu al voor de iPad Pro maken, namelijk LG Display en Sharp. Young is zeker over mini-LED maar houdt nog een slag om de arm of de ProMotion-feature wel aanwezig is. “We geloven dat het 120 Hz is”, schrijft Young als antwoord op een vraag. Hiermee krijg je een variabele verversingsgraad die omlaag kan naar 24 Hz (iPad) of 10 Hz (iPhone) bij statische content, waardoor de batterij wordt gespaard. Op de maximale waarde krijg je soepeler animaties en een scherm dat vlotter reageert bij het scrollen. Als je snel door een document bladert kun je de tekst nog steeds goed lezen. Verder is het ook erg geschikt voor games met snelle beeldwisselingen.

Eerder noemden analist Ming-Chi Kuo en Bloomberg’s Mark Gurman al de mogelijkheid dat er mini-LED in de MacBook Pro’s zou zitten. Gurman belooft zelfs de grootste verandering sinds 2016. Binnenin zit een vernieuwde chip, die de naam M1X heeft gekregen en krachtiger is dan het huidige M1-model. Die is naar verwachting voorzien van 10 cores, waarvan 8 performancegerichte en 2 energiezuinige cores. Je kunt ook kiezen voor 16- en 32-core GPU’s met ondersteuning voor 64GB RAM.

Panel suppliers are the same between the iPad Pro's and MacBook Pro's – LG Display and Sharp. Expecting similar technology – oxide backplanes, miniLED backlights and 120Hz refresh rates. MiniLEDs, 100% confirmed. — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Apple’s oktober-event vindt plaats op maandag de 18e om 19:00 uur Nederlandse tijd en iCulture is natuurlijk van de partij om verslag te doen! Lees onze oktober-event vooruitblik om helemaal op de hoogte te zijn!