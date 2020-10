AirBuddy is een handige app om je AirPods te verbinden met de Mac. Versie 2 is nu verkrijgbaar in pre-order. De app komt op 11 november officieel uit en bevat diverse verbeteringen - maar ik ook twee keer zo duur geworden.

AirBuddy 2 maakt het nog makkelijker

AirBuddy wordt gemaakt door 9to5Mac-redacteur Guilherme Rambo. In januari vorig jaar kwam de eerste versie van AirBuddy uit en roemden we het als dé oplossing om je AirPods prettig te kunnen laten samenwerken met je Mac. De app kostte destijds 5 dollar. Voor versie 2 zul je iets dieper in de buidel moeten tasten: 10 dollar om precies te zijn. Maar wat krijg je voor dat geld?



Om de batterijstatus van je AirPods op te halen, hoef je de case alleen maar in de buurt van je iPhone te houden en het klepje open te doen. Er verschijnt een mooie animatie op het scherm, met daarbij de oplaadcase en de AirPods. Met AirBuddy krijg je deze weergave ook op je Mac. Na het installeren van de app, kun je kiezen waar dit venster moet verschijnen. Met een klik op het scherm maken je AirPods meteen verbinding met je Mac en kun je beginnen met luisteren. Deze functies zaten al in versie 1. Wie altijd worstelt met het verbinden van de AirPods met een Mac, bijvoorbeeld tijdens een Zoom-videocall of tijdens het luisteren van muziek, kan daarvoor AirBuddy gebruiken.

In versie 2 zijn wat extra’s toegevoegd. De app heeft een nieuw uiterlijk gekregen en is stabieler geworden. Je kunt nu de status van je AirPods Pro of andere Apple- en Beats-oortjes bekijken als je in de buurt van de Mac bent. Tegelijk zie je ook de status en de batterijlading van al je Apple- en Beats-producten in de statusbalk, waaronder je iPhones, iPads, Apple Watch en andere Macs waarop AirBuddy 2 draait. Je kunt er ook sneller je AirPods mee verbinden en snel wisselen van luistermodus. Bij de AirPods Pro kun je dit doen door een veeg over je trackpad te geven.

Voor de echte fans zal het zeker reden zijn om de updaten, voor anderen is het misschien even aftasten of het de aanschaf waard is. Versie 2 komt op 11 november uit. Mensen die versie 1 al gebruikten kunnen met hun bestaande serienummer voor 50% upgraden. Heb je AirBuddy 1 in 2020 gekocht, dan krijg je een gratis upgrade. Voor alle anderen is het $9,99 eenmalig.

Ontwikkelaar Gui Rambo kwam onlangs nog in het nieuws omdat zijn Apple-ontwikkelaarsaccount om mysterieuze redenen was ingetrokken. Mogelijk had dit te maken met het feit dat Rambo regelmatig geheimen uit de code van iOS onthuld. Na flink wat trammelant lukte het om alles recht te zetten en het account terug te krijgen. Voor het downloaden van deze app hoef je overigens niet in de App Store te zijn, want Rambo verkoopt het via zijn eigen website en kan dus de volledige $9,99 opstrijken.