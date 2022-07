MacBook Air M2 teardown

Dit is nog niet de teardown van iFixit, die meestal nog wat grondiger te werk gaat en meer details laat zien. Wel is uit de teardown van Max Tech alvast wat interessante informatie te achterhalen en bevestigt het enkele vermoedens. Terwijl de buitenkant van de M1 en M2 MacBook Pro heel verschillend is, zijn er aan de binnenkant meer overeenkomsten te ontdekken. Het plattere design geeft Apple wel de mogelijkheid om een batterij met meer capaciteit in te bouwen. Er zit nu een 52,6 Wattuur accu in, terwijl het een 49,9 Wattuur accu in de vorige was. De gebruiksduur op papier is echter hetzelfde gebleven: 18 uur.



De teardown laat ook Apple’s M2-chip zien en daarbij blijkt dat het model met 256GB opslag is uitgerust met maar één NAND-opslagchip, waardoor dit model 30% tot 50% tragere lees- en schrijfsnelheden voor de SSD laat zien, in vergelijking met het vorige model.

Deze MacBook is moeilijk te repareren, aangezien de NAND- en RAM-chips zijn vastgesoldeerd op het logic board. Na aanschaf zijn ze moeilijk te vervangen. Op de foto hieronder zie je het logic board, met daarop in blauw aangegeven de M2-chip en in rood de lege ruimte waar een extra NAND-opslagchip had kunnen zitten. Koop je de upgrade, dan krijg je 2x256GB SSD-opslag en dan is de lege ruimte wel gevuld.

De MacBook Air 2022 ligt al in de winkel en kost €1.519,- voor het instapmodel. Of het zin heeft om te upgraden naar meer SSD, meer RAM of meer GPU-kernen hebben we in een apart artikel uitgelegd.