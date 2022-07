iCulture Vandaag: dit was dinsdag 19 juli 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 19 juli 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag laten we je zien wat volgens ons de beste MacBook voor studenten is. Je zou zeggen dat het nieuwste model de beste keuze is, maar dat ligt nu toch wat anders. Verder vandaag: lees je hoe je een oververhitte Apple Watch kunt voorkomen, hoe de nieuwe Amazon Prime Video-app eruit zien en nog veel meer.



OmniFocus 3 (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Deze pro-app werkt nu met Apple’s Voice Control (maar niet in het Nederlands).

+ , iOS 14.0+) - Deze pro-app werkt nu met Apple’s Voice Control (maar niet in het Nederlands). PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.5+) - De PostNL-app is nu ook in België beschikbaar.

LumaFusion (€39,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 15.0+) - Deze videobewerkingsapp heeft nu videoscopes, waarmee je bijvoorbeeld histogramen en golfvormen weer kunt geven.