Apple voegt in iOS 16 nieuwe mogelijkheden toe voor de Ultra-Widband chip in de iPhone, oftewel de U1-chip. Apps van ontwikkelaars kunnen, in combinatie met accessoires met een soortgelijke Ultra-Wideband-chip, op de achtergrond acties uitvoeren.

De Ultra-Wideband U1-chip in de iPhone en Apple Watch wordt relatief weinig benut. Alleen de AirTag, HomePod mini en sommige auto’s met CarKeys maken er gebruik van. De U1-chip zorgt voor extra nauwkeurige locatiebepaling. Zo kun je met de AirTag nauwkeurig zoeken, doordat de U1-chip op centimeters nauwkeurig de locatie doorgeeft. Een nieuwe functie in iOS 16 die lange tijd onder de radar gebleven is, is dat apps en accessoires meer kunnen doen met de U1-chip in iPhones en accessoires die ermee samenwerken.



U1-chip in iOS 16 krijgt meer mogelijkheden voor apps

In een sessie tijdens de afgelopen WWDC legde Apple uit wat de nieuwe mogelijkheden zijn. Voor de Nearby Interaction-functie komen er twee nieuwe verbeteringen voor apps van derden: gebruik in de achtergrond en ondersteuning voor ARKit. Dankzij de achtergrondmodus kunnen apps die de U1-chip raadplegen en communiceren met andere accessoires met een Ultra-Wideband-chip automatisch acties uitvoeren op basis van je nauwkeurige locatie, zelfs dus als een app niet actief gebruikt wordt. Een goed voorbeeld is een functie die nu al beschikbaar is voor CarKeys, Apple’s digitale autosleutels. Als je iPhone fysiek dichtbij een geschikte auto is, kan het slot automatisch ontgrendeld worden. Het gaat dan om centimeters, dus je hoeft niet bang te zijn dat je auto ontgrendelt als je er meters vandaan bent. Dankzij iOS 16 komt deze functie ook beschikbaar voor apps van derden.

Voorbeelden die Apple geeft is dat een app automatisch muziek op een speaker met Ultra-Widebandchip kan starten als je een kamer binnen loopt. Of het inschakelen van een ebike als je erop stapt. Dergelijke acties zijn al mogelijk op basis van GPS, maar de U1-chip is een stuk nauwkeuriger en daardoor praktischer voor veel toepassingen. De enige voorwaarde is dat je wel een accessoire met Ultra-Wideband-chip nodig hebt. Dat zijn er momenteel helaas nog altijd maar weinig. Maar de mogelijkheden komen er in ieder geval aan.

Een andere optie is het gebruik van ARKit voor de Nearby Interaction-functie van de U1-chip. Dit is dezelfde instelling die Apple gebruikt voor het nauwkeurig zoeken van de AirTag, waar ook augmented reality ingezet wordt om je te laten zien waar je heen moet lopen. Vanaf iOS 16 kunnen ook apps van derden dit gebruiken. In de eerder genoemde sessie laat Apple zien wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwe Ultra-Wideband-chips van chipmaker werken met U1

Vandaag kondigde chipmaker Qorvo ook aan dat hun eigen Ultra-Wideband-chips MFi-certificering gekregen hebben. Deze chips voor accessoires kunnen daardoor communiceren met Apple’s eigen U1-chip, om zo de eerder genoemde functies van iOS 16 mogelijk te maken. Met alleen iOS 16 ben je er dus niet: je hebt wel een ontvangende accessoire met Ultra-Wideband-chip nodig waarmee je kunt communiceren.