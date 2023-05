Apple heeft verschillende labs over de hele wereld, waar ideeën voor toekomstige producten ontstaan. Eén ervan staat in het Zwitserse Zürich.

Zurich Vision Lab

Machine Learning, Artificial Intelligence, Computer Vision, Apple Maps, Siri, autonome systemen en firmware… het is maar een handjevol van de onderwerpen waar in Zwitserland aan wordt gewerkt. Apple heeft meerdere R&D-labs, waaronder in Sunnyvale en Berlijn. Maar ook in het Zwitserse lab wordt gewerkt aan een reeks onderzoeksprojecten. De Zwitserse website MacPrime heeft de ontwikkelingen meer dan vier jaar gevolgd en denkt te weten bij welke toekomstige producten het geheime Apple-lab betrokken is. Het gaat om lange termijn-ontwikkelingen met een zeer brede insteek.



Apple heeft diverse interne onderzoeksafdelingen, om bijvoorbeeld de akoestische eigenschappen van de HomePod of het mobiele bereik van de iPhone te testen. Veel interessanter is wat er in de geheime labs gebeurt. Sinds 2017 zou Apple er eentje in Zürich (Zwitserland) hebben geopend. Aanvankelijk werd gedacht dat hier aan de Apple Car werd gewerkt, maar dat was niet het enige. Zo wordt er gewerkt aan autonome systemen, waarschijnlijk voor zelfrijdende voertuigen. Maar het kan ook te maken hebben met geautomatiseerde magazijnen en robots voor de fabricage en opslag van Apple-producten.



Topman Johny Srouji in dit (niet zo heel geheime) computerlab in Cupertino.

Op basis van vacatures is op te maken dat er specialisten met kennis van machine learning, deep learning, kunstmatige intelligentie en computer vision werkzaam zijn. Zij werken aan “de volgende generatie Apple-producten”, maar bijvoorbeeld ook een nieuwe visuele skills voor Siri. Daarnaast zou in Zwitserland worden gewerkt aan een eigen zoekmachine, waar al langer in geruchten over wordt gesproken.

Maar er gebeuren ook heel concrete dingen. Zo zou de functie oogcontact in FaceTime in Zurich zijn ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de spreker recht in de lens lijkt te kijken, ook als de camera aan de zijkant van het apparaat zit.

Een andere functie die in Zwitserland zou zijn ontwikkeld is Visual Lookup, waarmee je objecten op foto’s kunt herkennen. En het maken van Terugblikken in de Foto’s-app zou eveneens onder het genot van een stuk Zwitserse chocolade zijn bedacht.

Zurich IT-Valley

In dit Zurich Vision Lab werken meerdere teams, waaronder eentje die compleet nieuwe benaderingen onderzoekt voor interactie met apparaten. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de teams in Cupertino en zijn daaruit soms ontstaan, zoals Apple’s teams voor Scene Understanding (SUN) en Human and Object Understanding (HOUr). Apple is niet het enige bedrijf dat zich in Zurich IT-Valley heeft gevestigd. Ook Google, IBM, Disney, Facebook en Microsoft doen er onderzoek. Zo is Disney Research Zurich er gevestigd en doet IBM er onderzoek naar quantum- en nanotechnologie.