Voordat Apple nieuwe producten mag verkopen, moeten deze vastgelegd zijn bij enkele instanties. Eén van die instanties is de Eurasian Economic Commission, een commissie van een groep landen in Oost-Europa met onder andere Rusland. Registraties in die database verklappen met enige regelmaat welke nieuwe producten Apple binnenkort uit gaat brengen. Nu zijn er drie nieuwe Macs in de Eurasian database geregistreerd.



Drie Macs geregistreerd in database: onthuld tijdens maart-event?

In totaal gaat het om drie modelnummers: A2615, A2686 en A2681. Alle modellen draaien op macOS Monterey. Het model met modelnummer A2681 is volgens de registratie een laptop. Apple heeft in 2022 meerdere Macs op de planning, waarvan een aantal mogelijk al tijdens het maart-event onthuld gaan worden. Dergelijke registraties worden meestal een paar maanden voor de release vastgelegd.

Bekijk ook Wat is de Eurasian Economic Commission en waarom lekken daar zoveel Apple-producten uit? De Eurasian Economic Commission (EEC) is het uitvoerende orgaan van de Eurasian Economic Union, een groep landen in de Russische invloedssfeer. Het gebeurt regelmatig dat er via de database van de Eurasian Economic Commission nieuwe Apple-producten uitlekken. Hoe kan dat en waarom moet Apple alle producten bij de EEC registreren?

Om welke modellen zou het kunnen gaan? Apple brengt volgens bronnen binnenkort de high-end Mac mini 2022 uit. Verder zijn er onlangs geruchten geweest over de release van de instap-MacBook Pro 2022. Apple zou dit model met M2-chip al in maart uit willen brengen. Het is dus goed mogelijk dat de modelnummers bedoeld zijn voor deze twee Macs. Onthoud dat meerdere modelnummers niet altijd betekent dat het om meerdere verschillende modellen gaat.

Eerder dit jaar doken er al mogelijke registraties van de iPhone SE 2022 en iPad Air 2022 op. Ook die worden mogelijk tijdens het maart-event onthuld. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor het maart 2022-event, waarin we vooruit blikken op alle mogelijke aankondigingen.