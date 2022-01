De Eurasian Economic Commission (EEC) is de afgelopen jaren een goede bron gebleken voor het uitlekken van nieuwe Apple-producten. Hoewel er geen hardwarematige details naar buiten komen via deze database, geeft het wel een indicatie van de producten die binnenkort uitgebracht worden. De Franstalige website Consomac deelt nu een screenshot waarin meerdere nieuwe modelnummers opgedoken zijn, mogelijk voor de iPhone SE 2022 en iPad Air 2022.



Apple registreert iPhone SE 2022 en iPad Air 2022

Het gaat in totaal om maar liefst 22 verschillende modelnummers die geregistreerd zijn. Daarvan gaat het om elf volledig nieuwe nummers die nog niet eerder vastgelegd en gebruikt zijn. Het gaat om deze modelnummers:

iPhone

A2595

A2783

A2784

iPad

A2436

A2696

A2759

A2437

A2591

A2757

A2761

A2766

Zoals gezegd deelt de registratie geen details over de producten, behalve dat het gaat om smartphones en tablets die draaien op iOS 15 en iPadOS 15. Gemiddeld genomen worden dergelijke modelnummers zo’n drie maanden voor de release van de nieuwe producten vastgelegd. Deze modelnummers passen dus mooi bij de aankomende iPhone SE 2022 en iPad Air 2022. Bij de iPhone SE 2020 werden er destijds ook drie modelnummers gebruikt. Dat de iPad zoveel nummers krijgt, heeft ook te maken met de versie met Cellular.

Het feit dat de nummers nu naar boven komen drijven, geeft aan dat we deze producten waarschijnlijk al ergens in dit voorjaar gaan zien. Dat komt overeen met de eerdere geruchten van een mogelijk event in maart of april.