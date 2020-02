Apple Watch-apps krijgen nu ook in-app aankopen

Apple Watch-apps met in-app aankopen

Het is in iOS- en macOS-apps al langer mogelijk om in-app aankopen te doen, maar bij de Apple Watch was het nog niet rechtstreeks op het horloge mogelijk. Apple voegde in watchOS 6 voor het eerst een App Store toe, voor het downloaden en installeren van apps op je smartwatch. Nu kun je ook extra aankopen doen, zonder dat je je iPhone erbij hoeft te pakken.



Ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om Apple Watch-apps te maken met allerlei premium content, abonnementen en eenmalige aankopen zoals virtuele munten in een game. Want ook op de Apple Watch kun je games spelen. Apple vraagt ontwikkelaars om hun apps hiervoor klaar te maken, zodat ze meteen kunnen meedoen als watchOS 6.2 verschijnt. Dat zal naar verwachting in de loop van maart of uiterlijk april zijn.

Apple biedt vanaf nu ook de mogelijkheid tot universele aankopen voor iOS en macOS. Je hoeft dan nog maar één keer af te rekenen voor een app en kunt deze dan zowel op de iPhone, iPad als Mac installeren zonder dat je opnieuw hoeft te betalen. Bij Apple Watch-apps was het altijd al zo dat betalen voor de iOS-versie het recht gaf om ook de eventueel beschikbare watchOS-app zonder bijbetaling te installeren.

De watchOS 6.2 beta biedt verder geen noemenswaardige vernieuwingen. De beta is alleen beschikbaar voor ontwikkelaars, niet voor publieke betatesters.