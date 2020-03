Darkroom op de iPad

Darkroom is ook te gebruiken op de iPhone, maar op de iPad is er nu een extraatje: je kunt alles bedienen met een muis en trackpad. Hiervoor moet je wel iPadOS 13.4 geïnstalleerd hebben, dat eerder deze week verscheen. In die update heeft Apple verbeterde ondersteuning voor muizen en trackpads toegevoegd, waarbij je een speciale cursor te zien krijgt. Hoe dit werkt lees je in onze tip over muis en trackpad gebruiken op de iPad.



Ontwikkelaars moeten er wel hun apps voor aanpassen. Daarvoor heeft Apple een speciale API beschikbaar gesteld en de makers van Darkroom zijn één van de eerste die dat hebben gedaan. Je bladert door je fotocollectie en gebruikt de bewerkingstools met de cursor. In de komende weken beloven de ontwikkelaars het nog verder uit te breiden.

Verbeterde performance op oudere toestellen

De update verbetert ook de performance van de app op oudere apparaten zoals de iPhone 5s en iPhone 6. Er is minder geheugen nodig op deze apparaten, waardoor de app minder vaak zal crashen. De ontwikkelaars van Darkroom beloven dat ze de performance op de iPhone 5s en 6s zullen blijven testen en waar mogelijk verbeteren. Heb je het gevoel dat je toestel trager is geworden, dan zou het met deze update verbeterd moeten zijn.

Darkroom is gratis te downloaden, maar wil je gebruik maken van alle functies dan moet je €20 per jaar betalen.