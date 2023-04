Ook voor de Mac duiken er regelmatig verhalen op over malware. Deze week kwam een nieuw soort malware in het nieuws, waarvan je in ieder geval het bestaan moet kennen: Atomic. Deze is erop uit om je iCloud-sleutelhangerinfo, bestanden en meer te stelen.

Macs zijn relatief veilig voor malware, maar toch staat het niet helemaal stil. De nieuwe malware voor Macs heet Atomic macOS Stealer (AMOS) en is gevonden in gesprekken op Telegram. Daar werd het verkocht om gevoelige data zoals gebruikersnamen en wachtwoorden te stelen. Achter de schermen wordt gewerkt aan nieuwe functies om Atomic macOS Stealer nog effectiever te maken, maar ook nu al is de malware uit op gewilde informatie, zoals het hoofdwachtwoord van de Mac, bestanden uit de map Documenten en systeeminformatie.



Atomic wordt voor $1.000 per maand aangeboden, inclusief een dashboard op het web waarmee kwaadwillenden hun malware-aanvallen kunnen beheren, ze krijgen er tools bij om brute force-aanvallen te doen. Dit maakt de tool extra gevaarlijk, omdat ook niet-technische mensen ermee aan de slag kunnen. De groep aanvallers wordt daardoor een stuk groter.

Atomic wordt geïnstalleerd via een .dmg-bestand en kan browsers zoals Chrome en Firefox infiltreren. Het is dan in staat om autofill-informatie, wachtwoorden, cookies en creditcard-informatie te verzamelen. De malware richt zich speciaal op cryptowallets zoals Electrum, Binance en Atomic, met het doel om ze leeg te trekken. Er verschijnt een nep-systeemmelding om het wachtwoord van je Mac te achterhalen en het vraagt op een gebruikelijke manier toegang tot je bestanden en desktopmappen. Daardoor kan het gebeuren dat gebruikers het aanvankelijk niet eens opmerken.

Hoe kun je jezelf beschermen?

Het gebruikelijke advies om niet zomaar op linkjes te klikken geldt ook hier. Open geen linkjes in e-mail, vooral niet als ze van onbekende afzenders afkomstig zijn. Omdat Atomic vereist dat je op een .dmg-bestand klikt om te installeren, is het verstandig om alleen software uit vertrouwde bronnen te downloaden. Haal apps bij voorkeur uit de Mac App Store en hou je apparaten en software up-to-date. Daarnaast is het verstandig om sterke wachtwoorden in combinatie met tweefactorauthenticatie te gebruiken. Ben je vaak in een drukke omgeving, dan is biometrische authenticatie met je gezicht of vingerafdruk verstandiger dan het intikken van een toegangscode, omdat die gemakkelijk kan worden afgekeken.