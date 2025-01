iPhone verbindt vanaf iOS 18.3 direct met Starlink-satellieten

Al sinds de iPhone 14 zit er ondersteuning voor satellietcommunicatie in de iPhone. Dat werd lang alleen gebruikt voor SOS-noodmelding via satelliet, maar inmiddels kun je er in de Verenigde Staten ook al de wegenwacht mee oproepen en zelfs sms’en. En die mogelijkheden worden nu nog véél uitgebreider, want Apple blijkt in het geheim ondersteuning voor Starlink te hebben toegevoegd in iOS 18.3.

Starlink is het geavanceerde satellietnetwerk van SpaceX. Het heeft bijna wereldwijde dekking en biedt razendsnel internet, telefonie en sms. Dit betekent dat je iPhone dus overal ter wereld internetverbinding krijgt, ook als je ver buiten het bereik bent van wifi of telefoonmasten. Je hebt hiervoor geen losse Starlink-schotel nodig: je iPhone maakt direct verbinding met de Starlink-satellieten. Het gaat hierbij om de Direct To Cell-variant die een eigen 4G-signaal uitzenden, waarvan er zo’n 330 rond de Aarde draaien.

Eerst alleen in de VS

Apple bouwt de ondersteuning voor Starlink langzaam op. Eerst wordt alleen de mogelijkheid om te sms’en via Starlink toegevoegd. Dit werkt vanaf nu exclusief voor gebruikers van T-Mobile in de Verenigde Staten, maar de verwachting is dat dit snel wordt uitgebreid naar andere landen.

T-Mobile en SpaceX hebben ook al aangegeven dat ook bellen en internetten via Starlink mogelijk wordt op je iPhone. Wanneer dit precies wordt toegevoegd, is echter nog niet bekend. De kans is bovendien groot dat deze diensten een flinke duit gaan kosten bovenop je telefoonabonnement. Een Starlink-abonnement met een losse schotel is nu al beschikbaar, en kost minstens € 40 per maand – om een idee te geven.

Werkt het op mijn iPhone?

De Starlink-verbinding op de iPhone werkt volgens T-Mobile op álle iPhones met iOS 18.3. Toch geeft T-Mobile aan dat sommige toestellen beter geoptimaliseerd zijn voor de satellietverbinding dan anderen – welke toestellen dit zijn, is echter nog niet bekend. Meer informatie daarover volgt volgens T-Mobile spoedig. Het zou kunnen dat er wordt gewerkt aan een speciale verbinding voor de iPhone 14 en nieuwer, die dan niet via 4G verbinden met de satelliet, maar via de satellietfunctie die al wordt gebruikt voor SOS-noodmelding.