De iPhone SE pre-order van 2022 gaat bijna beginnen

De iPhone SE met 5G is een mooie aanwinst: dit is een voordelig toestel, voorzien van alle moderne gemakken die je nodig hebt. Wil je de iPhone SE 2022 reserveren, dan kun je vanaf vrijdagmiddag 14:00 uur terecht bij alle providers, de Apple Store en diverse winkelketens. Dit toestel werkt perfect op de 5G-netwerken van Vodafone, T-Mobile, Tele2 en KPN. Pre-order de iPhone SE direct bij je provider, zodat je als eerste aan de beurt bent. Je kunt kiezen uit meerdere modellen en opslagcapaciteiten.



Hoe laat begint de iPhone SE pre-order?

Behalve de vernieuwingen heeft de iPhone SE 2022 ook veel bekende features behouden. Dat maakt dit toestel een unieke combinatie van nieuw en vertrouwd – precies waar veel mensen op zitten te wachten. Ben je enthousiast geworden? Pre-order de iPhone SE dan met abonnement of als los toestel!

Vrijdagmiddag 11 maart om 14:00 uur gaat het beginnen: de pre-order van de iPhone SE 2022 start op dat moment bij alle grote providers én bij webwinkels, zoals die van Apple. De eerste exemplaren worden vanaf 18 maart geleverd, maar zoals altijd geldt: wie het eerst reserveert krijgt als eerste geleverd. Zorg daarom dat je op tijd klaar zit en bereid je goed voor met onze tips. Bekijk de iPhone SE 2022 prijzen, zodat je weet waar je aan toe bent.

Eén van de goedkoopste mogelijkheden om een iPhone SE te kopen is door dit trucje uit te halen. Daardoor kost je toestel een paar tientjes minder. Het werkt alleen bij Tele2 en is van toepassing op alle toestellen, dus ook de iPhone SE 2022. Ook belangrijk: het is volkomen legaal!

Een andere manier om de aankoopprijs wat aantrekkelijker te maken is om je huidige iPhone in te ruilen of te verkopen. Zo financier je ongemerkt alweer een groot deel van het aankoopbedrag!

iPhone SE reserveren: waar kun je terecht?

De iPhone SE 2022 is een populair en betaalbaar toestel, dus alle providers en webwinkels staan te popelen om je bestelling aan te nemen. Omdat dit toestel voor het eerst is voorzien van 5G, is dit misschien voor jou de belangrijkste reden om aan te schaffen. We raden aan om dan te kiezen voor een provider die 5G aanbiedt.

Deze providers hebben 5G-bundels:

iPhone SE 2022 kopen

Je kunt de nieuwe iPhone SE 2022 kopen bij alle providers, telecomwinkels en bij Apple zelf. Check ook bij welke andere winkels je terecht kan. Lees meer in ons artikel over de iPhone SE 2022 prijzen.

iPhone SE 2022 met abonnement bestellen

iPhone SE 2022 los bestellen

iPhone SE 2022 pre-order tips

Je kunt terecht bij deze winkels en aanbieders:

We hebben op iCulture.nl al heel wat productintroducties van Apple meegemaakt. Op basis van deze ervaringen hebben we deze tips van kenners voor je. Belangrijk is dat je ruim op tijd vóór de pre-order al een knoop hebt doorgehakt welk model je wilt hebben. Vaak gaat de Apple Store een paar uur voordat de verkoop begint offline, dus wil je je nog oriënteren op modellen en prijzen, dan is het verstandig om dat nu alvast te doen.

#1 Kies je kleur

Je kunt bij de iPhone SE 2022 kiezen uit drie kleuren: Sterrenlicht (wit/beige), Middernacht (zwart/blauw) en rood. Waarschijnlijk heb je al een persoonlijke voorkeur, dus deze stap kost je waarschijnlijk de minste tijd. Alle drie kleuren zijn tijdloos en mooi.

#2 Kies je opslagcapaciteit

De iPhone SE 2022 is beschikbaar met 64GB, 128GB en 256GB. De hoeveelheid opslag is belangrijk om even over na te denken, aangezien je dit later niet meer kunt uitbreiden. Ons advies is om voor 128GB te kiezen als dit binnen je budget past. Het kost maar €50,- extra ten opzichte van het instapmodel. Gebruik je vooral online opslag, maak je weinig foto’s en ben je niet van plan om grote apps en games te installeren? Dan is 64GB voldoende.

#3 Hoeveel wil je uitgeven?

De iPhone SE 2022 prijzen beginnen bij €529,- voor het model met 64GB opslag. Meer opslag betekent een iets hogere prijs. Omdat het prijsverschil tussen 128GB naar 256GB vrij groot is raden we aan om alleen daarvoor te kiezen als je het echt nodig hebt.

Dit zijn de iPhone SE 2022 prijzen:

#4 Controleer je saldo en betaalmethode

Over geld gesproken: als je online wilt bestellen zul je moeten beschikken over een geschikte betaalmethode met voldoende saldo. Omdat deze iPhone redelijk goedkoop is zul je niet zo snel aan je daglimiet voor internetbankieren zitten. maar staat de limiet op 500 euro, dan kun je nét te kort komen. Om zo snel mogelijk te kunnen bestellen en teleurstellingen te voorkomen is het slim om vooraf alvast te kijken of er voldoende saldo op je rekening staat en of je betaallimiet wel ruim genoeg is. Hou eventueel ook een andere betaalmethode achter de hand, zoals een creditcard.

#5 Zet je toestel op de favorietenlijst

Heb je al een keuze gemaakt uit toestel en eventueel extra’s die je erbij nodig hebt? Zet dit toestel dan alvast op je favorietenlijst. Zodra het 14:00 uur hoef je niet op zoek te gaan naar het gewenste product, met het risico dat je per ongeluk iets verkeerd aanvinkt, maar kun je meteen alles vanuit je verlanglijstje in de winkelmand gooien – wel zo snel! Doe dit wel op tijd, want Apple haalt vaak de Apple Store offline voorafgaand aan de pre-order en je kunt op dat moment niet meer door het aanbod bladeren.

#6 Bestel nu alvast accessoires (of doe het later)

Op het moment dat je de iPhone SE 2022 gaat bestellen, wil je geen andere rompslomp aan je hoofd. Hoesjes, screenprotectors en andere accessoires kun je het beste nu alvast bestellen als ze op voorraad zijn zodat je ze tijdig in huis hebt. Je kunt er ook voor kiezen om eerst de iPhone 2022 te reserveren, zodat je dat alvast geregeld hebt. Daarna hoef je je pas druk te maken over een geschikt hoesje.

Je kunt kiezen uit deze iPhone SE 2022-hoesjes:

#7 Zorg dat je op tijd klaar zit

De pre-order start om 14:00 uur Nederlandse tijd en het is altijd onduidelijk hoeveel voorraad Apple in eerste instantie beschikbaar heeft. Wil je jouw favoriete model snel hebben, dan is het verstandig om al iets voor 14:00 uur klaar te zitten met je gegevens. Je kunt dan meteen aan de slag en hoeft niet in paniek te raken omdat je toch iets vergeten bent.

We verwachten geen grote tekorten en voorraadproblemen bij dit nieuwe toestel, maar het is wel zo dat bestellingen van de iPhone SE 2022 in volgorde worden afgehandeld.

Meer over de iPhone SE 2022 bestellen

