Op vrijdag start de pre-order van de iPad Air 2022. Dit nieuwe model biedt een aantal verbeteringen en is misschien voor jou wel de moeite waard als je op zoek bent naar een nieuwe snelle iPad. In dit artikel lees je alles over de pre-order van de iPad Air 2022 en waar je terecht kan voor het bestellen van de nieuwe iPad Air.

iPad Air 2022 pre-order

De iPad Air 2022 is het nieuwste model van de iPad Air-familie, met een 10,9-inch scherm met dunnere schermranden. De iPad Air 2022 is de beste middenklasse iPad, voor iedereen die op zoek is naar meer dan de standaard-iPad maar de iPad Pro teveel van het goede vindt. De pre-order van de iPad Air 2022 gaat bijna beginnen en in dit artikel lees je waar je de iPad Air 2022 kunt reserveren, wat de prijzen zijn en nog veel meer.



Wat is de prijs van de iPad Air 2022?

De iPad Air 2022 is beschikbaar vanaf €698,50 met 64GB opslag. Je kan ook nog kiezen voor een model met mobiele data, die tegen een meerprijs beschikbaar is. Dit zijn de adviesprijzen van de iPad Air 2022:

Waar kan ik de iPad Air 2022 reserveren?

Je kan terecht bij Apple, maar ook bij tal van andere winkels:

Voor alle andere iPad-prijzen check je ons artikel over een nieuwe iPad kopen.

Wanneer start de pre-order van de iPad Air 2022?

De pre-order van de iPad Air 2022 start op 11 maart 2022 om 14:00 Nederlandse tijd. Vanaf dan staan de bestelpagina’s bij Apple en andere winkeliers wagenwijd open om jouw bestelling in ontvangst te nemen. Als je er op tijd bij bent, worden de eerste bestellingen op vrijdag 18 maart 2022 geleverd.

Uit welke kleuren en opslag kan ik kiezen?

Bij de iPad Air 2022 kan je kiezen uit vijf kleuren en twee opslagcapaciteiten. De kleuren zijn als volgt:

Spacegrijs

Sterrenlicht

Blauw

Roze

Paars

Wat betreft opslag heb je twee keuzes, namelijk 64GB en 256GB. Er is geen model met 128GB, 512GB of meer. Behalve het normale wifi-model kun je ook nog kiezen voor een Cellular-uitvoering, waar 5G in zit. Je hebt dan nog wel een abonnement nodig om hiervan gebruik te kunnen maken. Bij de meeste providers is dit los verkrijgbaar.

iPad Air 2022 pre-order tips

Als je al een tijdje uitkijkt naar de iPad Air en er als eerste bij wil zijn om het nieuwe model te bestellen, lees dan eerst deze handige pre-order tips:

#1 Wees er snel bij: eerder besteld = eerder in huis

Hoe sneller je besteld, hoe sneller je geleverd krijgt. Zeker bij bepaalde kleuren kan het snel gaan met de voorraad, waardoor je langer moet wachten tot jouw favoriete model geleverd wordt. Hoewel we niet denken dat de voorraad krap zal zijn, kunnen sommige configuraties toch sneller uitverkocht raken dan je denkt. We denken dat de modellen met Cellular ruim op voorraad zijn en dat de wifi-versie in spacegrijs het snelst uitverkocht raakt.

#2 Kies alvast de juiste kleur en opslag

Het is belangrijk om voordat de pre-order van start gaat, de juiste kleur en opslag te kiezen. Dan hoef je dat niet op het laatste moment te beslissen. Spacegrijs is altijd een veilige optie en is ook makkelijker weer door te verkopen. Sterrenlicht (een soort zilver) is een andere veilige keuze. Blauw is ook vaak een favoriet. De roze en paarse versies zijn wat meer uitgesproken en zijn daarom in het tweedehands circuit lastiger te verkopen. We hebben voor het kiezen van de juiste iPad-opslag:

Het is ook slim om een alternatieve combinatie te kiezen, als jouw eerste keuze niet op je gewenste levertijd beschikbaar is.

#3 Kies ook alvast de juiste accessoires

Bij een nieuwe iPad Air 2022 wil je misschien ook alvast een bijpassend accessoire. Overweeg je een Apple Pencil 2 of een Magic Keyboard? Of toch een Smart Keyboard Folio? Je kan deze meteen meebestellen met je iPad Air, maar je kan deze ook nu alvast bestellen zodat je die alvast in huis hebt. Het is ook slim om alvast te kijken naar deals, aangezien het om bestaande accessoires gaat en die meestal al ergens anders voordeliger te krijgen zijn.

#4 Kies een rustige plek voor je pre-order

Op vrijdagmiddag ben je misschien al in de mood voor het weekend of ga je misschien al bijna beginnen aan een vrijdagmiddagborrel. Als je er snel bij wil zijn, raden we toch aan om je concentratie nog even vast te houden en een rustige plek te kiezen waar je je pre-order kan plaatsen. Dus zet even je telefoon of laptop op Niet storen en ga er rustig voor zitten. Zorg dat je geen gezeur van huisgenoten of collega’s hebt en hou rekening met de pre-order bij het maken van afspraken. Heb je met vrienden afgesproken, zeg dan dat je even iets later bent. Een pre-order plaatsen met een groep vrienden om je heen, is verre van ideaal.

#5 Betaal niet met iDEAL

Betalingen via iDEAL kunnen soms wat meer tijd kosten. Daardoor zit je langere tijd in onzekerheid of de bestelling wel goed is doorgekomen. Kies liever voor betalen met creditcard, als je daar de mogelijkheid toe hebt. Wat ook goed is om te weten: de Apple Store accepteert ook Apple Pay, maar alleen met creditcards. Bovendien kun je geen giftcard gebruiken als je met Apple Pay afrekent, dus kies in dat geval liever voor betalen met een creditcard op de gewone manier. Wij hebben bij het bestellen de beste ervaringen met het gebruik van Apple Pay of via een creditcard op de gewone manier.

#6 Ga ruim voor 14:00 klaarzitten

Wacht niet tot 13:59 uur om aan de pre-order te beginnen. Het is handig om een kwartier van tevoren de website van je favoriete winkel open te zetten en alvast dingen klaar te leggen, zoals je creditcard. Nog een goede tip voor de Apple Store: maak gebruik van de Apple Store-app, want die gaat vaak eerder weer online dan de website.