Via KPN kun je de nieuwste iPhones met een leuke korting aanschaffen. Je betaalt minder dan de adviesprijs bij Apple en het is oo nog volkomen legaal! Bovendien krijg je 3 maanden Apple TV+ gratis.

Deze truc maakt gebruik van het feit dat iPhones via de provider vaak veel goedkoper zijn. Zo betaal je bij Apple voor een iPhone 15 de adviesprijs van €969,- maar bij KPN betaal je voor hetzelfde toestel maar €744,-. Je zit alleen wel aan een abonnement bij KPN vast, maar ook daar is een oplossing voor gevonden. Als je kiest voor een maandelijks opzegbaar abonnement ben je daar zó weer vanaf. Hieronder rekenen we uit hoeveel je kunt besparen.

Het goedkoopst mogelijke maandabonnement bij KPN is die met 150 min/sms en 0 GB data. Dit kost €16,50 per maand voor normale klanten en €14,- voor mensen die internet van KPN hebben op hetzelfde adres. Er gelden momenteel geen aansluitkosten en omdat het toestel al even op de markt is heb je ook niet te maken met lange levertijden. Wel is het zo dat je pas ná de eerste maand kunt opzeggen, dus je zult twee maanden aan abonnementskosten kunnen betalen. Maar dat valt ook erg mee.

Kies je de bundel die maandelijks opzegbaar is, dan zien de kosten er als volgt uit:

128GB iPhone 15

Toestelprijs bij Apple: €969,-

Toestelprijs via KPN: €744,- + €6,41 thuiskopieheffing (eenmalig)

Abonnementskosten: 2x €14,- (als je KPN thuis hebt)

Totale kosten via KPN: €778,41

Je bespaart: €190,59

128GB iPhone 15 Pro

Toestelprijs bij Apple: €1229,-

Toestelprijs via KPN: €984,- + €6,41 thuiskopieheffing (eenmalig)

Abonnementskosten: 2x €14,- (als je KPN thuis hebt)

Totale kosten via KPN: €1.018,41

Je bespaart: €210,59

Bekijk je favoriete model hier:

Hoe werkt het?

De ’truc’ is eigenlijk heel simpel. Hieronder leggen we het stapsgewijs uit.

Ga naar de KPN-pagina voor de iPhone 15 (of een ander toestel). Kies de gewenste kleur en opslagcapaciteit. Kies de kleinste belbundel (150 minuten/sms) en de kleinste databundel (0 GB). Dit kost €14 per maand als je internet van KPN hebt. Anders kost het €16,50. Kies voor een maandelijks opzegbare contractduur. Bij maandelijks opzegbaar ben je verplicht om je toestel in één keer af te betalen. Maar dat is wat je wil. Je ziet nu de eenmalige prijs (bijv. €744,-), de thuiskopieheffing (€6,41). Aan de rechterkant van het scherm zie je dat je €750,41 moet betalen. Na een maand zeg je het abonnement op. Let op: dit kan alleen telefonisch via 0800-0402.

Als je de stappen hierboven volgt heb je flink bespaard ten opzichte van de prijs bij Apple!

Hou je niet van ’trucjes’?

Dan ben je met een normaal abonnement ook veel goedkoper uit! Je betaalt de veel lagere toestelprijs bij KPN en daarnaast sluit je een 1- of 2-jarig abonnement af. Een bel- en databundel heeft toch iedereen nodig, dus waarom niet meteen bij KPN afsluiten?

Hieronder zie je welke deals er zoal af te sluiten zijn: