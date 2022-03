Hoe zit het met de specificaties van de iPhone SE 2022 die binnenkort uit komt? In dit artikel kijken we naar alle (mogelijke) specs van de nieuwe iPhone SE, op basis van het vorige model en de recente geruchten.

De iPhone SE 2022 komt eraan: deze derde generatie van de iPhone SE-lijn zet de lijn door die door zijn voorganger uit 2020 gezet is. Veel van de specificaties van de iPhone SE 2022 komen dan ook overeen met de iPhone SE 2020. Een aantal van de specificaties zijn de afgelopen weken al gelekt, waardoor we al een heel goed beeld hebben wat je van het model kan verwachten. Hoewel deze specificaties gebaseerd zijn op basis van geruchten, is de kans zeer groot dat dit inderdaad de uiteindelijke specs zijn.



iPhone SE 2022 specs

De afgelopen maanden is via meerdere bronnen al veelvuldig aan bod gekomen hoe de nieuwe iPhone SE eruit gaat zien. Het draait voornamelijk om twee vernieuwingen: een nieuwe chip en de toevoeging van 5G. Heel veel andere aspecten van de iPhone SE 2022 blijven waarschijnlijk gelijk met de vorige versie. Toch denken wij dat Apple op een aantal aspecten nog wat andere aanpassingen doet om de iPhone SE weer bij de tijd te houden. Zo gaan er geruchten over een verbeterde camera, wat we mogelijk terug gaan zien in de frontcamera en enkele camerafuncties voor de camera aan de achterkant.

iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Afmetingen 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter Schermformaat 4,7-inch 4,7-inch Schermtype LCD LCD Schermresolutie 1334 x 750 1334 x 750 Refresh rate 60Hz 60Hz Chip A15 Bionic A13 Bionic RAM 3GB 3GB Verificatie Touch ID (vingerafdruk) Touch ID (vingerafdruk) Bediening Thuisknop Thuisknop Camera 12-megapixel groothoekcamera 12-megapixel groothoekcamera Portretmodus (foto) √ √ Frontcamera 12-megapixel camera 7-megapixel camera 5G √ – Draadloos opladen √ √ Aansluiting Lightning Lightning Bluetooth 5.0 5.0 Wifi Wifi 6 Wifi 6 Waterbestendig √ (IP67) √ (IP67) SIM Nanosim + eSIM (mogelijk dual eSIM) Nanosim + eSIM Opslag • 64GB

• 128GB

• 256GB • 64GB

• 128GB

• 256GB Kleuren • Zwart

• Wit

• Rood • Zwart

• Wit

• Rood Prijs Vanaf €489,- Vanaf €489,-

Disclaimer: al deze specificaties zijn nog onder voorbehoud en nog niet bevestigd.

iPhone SE 2022 vernieuwingen: nog niet alles is bekend

We weten op dit moment nog niet alles over de iPhone SE 2022. Wat we bijvoorbeeld nog niet weten, is wat voor batterij er in dit nieuwe model komt en wat hoe lang de accuduur is. Apple belooft bij het huidige model een accuduur van 13 uur voor video afspelen, 8 uur streamen en 40 uur audio afspelen. Bij de iPhone SE 2022 is dat mogelijk iets langer, door de stroomgerelateerde optimalisaties van de nieuwe snellere chip.

Apple zou ook nog de waterbestendigheid van de iPhone SE kunnen verhogen, om dit gelijk te trekken met de recentere modellen. Sinds de iPhone 11 heeft de iPhone een classificatie van IP68 (30 minuten en 6 meter diep), terwijl dit bij de iPhone SE nog IP67 (30 minuten tot 1 meter diep) is. Het is nog niet duidelijk of Apple verder wil sleutelen aan het bestaande ontwerp om de waterbestendigheid te verbeteren. Ook andere meer gedetailleerde specificaties van de camera zijn nog niet gelekt.

De iPhone SE 2022 wordt naar verwachting aangekondigd tijdens Apple’s maart 2022-event. De afgelopen tijd zijn er al meerdere geruchten over de iPhone SE 2022 naar voren gekomen, die we in een apart artikel voor je op een rij gezet hebben.