Eens in de paar jaar brengt Apple een nieuwe iPhone SE op de markt. De iPhone SE is Apple’s lijn van betaalbare modellen met een traditioneel design, maar met de nieuwste specs op het gebied van processor. Voor 2022 staat ook weer een nieuwe iPhone SE op de planning en analisten van J.P. Morgan zeggen dat de iPhone SE 2022 een groot succes kan worden.



‘iPhone SE 2022 interessant voor Android-gebruikers’

Met de iPhone SE 2022 zal Apple vooral gebruikers aanspreken die doorgaans midrange toestellen kopen. In de Android-wereld wordt dit gedomineerd door Samsung en Huawei. Het zou volgens de analisten gaan om bijna 1,4 miljard gebruikers van goedkopere en middenklasse Android-toestellen die de overstap naar de iPhone SE zouden willen maken. Daar geven ze een aantal redenen voor.

De betaalbare prijs zal de voornaamste factor zijn. De analisten redeneren dat de prijs van de nieuwe iPhone SE begint vanaf $269,- bij inruil van een Android-toestel. Daarmee wordt de nieuwe iPhone SE 2022 meteen een hele aantrekkelijke keuze voor deze specifieke groep Android-gebruikers, zo zeggen de analisten. De nieuwprijs zonder inruil van de nieuwe iPhone SE wordt waarschijnlijk $399,-, hetzelfde als het huidige model. In Nederland heeft de iPhone SE 2020 een adviesprijs van zo’n €490,-.

Bekijk ook 'Volgende 4,7-inch iPhone SE komt in 2022 en heeft 5G' Volgens analisten staat de volgende iPhone SE nog steeds in de planning voor 2022. De 4,7-inch iPhone SE zou voorzien zijn van 5G en houdt hetzelfde uiterlijk. De verbeteringen zitten vooral binnenin.

Een andere belangrijke reden is de komst van 5G. De iPhone SE 2022 wordt vermoedelijk één van de meest betaalbare smartphones met 5G ondersteuning. De vraag naar 5G-modellen wereldwijd is nog altijd groot. Behalve 5G zal de nieuwe iPhone SE ook een snellere chip krijgen. Het gaat dan waarschijnlijk om de A15-chip, dezelfde chip in de iPhone 13-serie. Qua design blijft de nieuwe iPhone SE waarschijnlijk ongewijzigd.

Behalve een grote groep Android-gebruikers, is de nieuwe iPhone SE 2022 ook een aantrekkelijke keuze voor zo’n 300 miljoen gebruikers die een oudere iPhone hebben, zo voegen de analisten eraan toe. Voor het fiscale jaar 2022 verwachten de analisten dat er 30 miljoen stuks van de iPhone SE 2022 verkocht gaan worden.