Adobe Creative Cloud wordt door professionals vaak gebruikt en omvat geavanceerde programma’s als Photoshop, Lightroom en InDesign. Maar niet iedereen heeft al die geavanceerde functies nodig. Daarom heeft het bedrijf nu Adobe Creative Cloud Express, een soort lightversie van de dienst voor foto- en videobewerking. Voorheen stond dit bekend als Adobe Spark Post.



Adobe Creative Cloud Express voor iPhone, iPad en web

Adobe Creative Cloud Express is beschikbaar als app voor de iPhone, iPad en Android-toestellen en is ook via het web toegankelijk op de desktop. De dienst bestaat uit allerlei templates die gebruikt kunnen worden voor het ontwerpen van eigen posters, afbeeldingen en meer. Voor videomakers zijn er templates voor YouTube-thumbnails en Instagram stories. Het voordeel van Creative Cloud Express is dat je de beschikking hebt over lettertypes van Adobe Fonts en afbeeldingen van Adobe Stock.

Met deze dienst wil Adobe het vooral toegankelijker maken om zelf afbeeldingen te ontwerpen. Er zijn Quick Actions waarmee je de achtergrond van een afbeelding kan weghalen, een eigen gif maken en pdf’s importeren van Adobe Acrobat. Je hebt miljoenen afbeeldingen en lettertypes tot je beschikking, maar je kan ook je eigen afbeelding importeren.

Adobe Creative Cloud Express is in meerdere varianten beschikbaar. Met de gratis versie heb je de keuze uit 1 miljoen afbeeldingen, duizenden templates en tientallen lettertypes. Ook krijg je daarvoor 2GB aan online opslag. Wil je meer mogelijkheden, zoals de eerder genoemde Quick Actions, dan kan je upgraden naar het betaalde lidmaatschap voor €9,99 per maand. Je krijgt dan ook 100GB aan online opslag. Als je al Creative Cloud Single App of All Apps hebt, dan is Creative Cloud Express inbegrepen. De webversie is hier beschikbaar.