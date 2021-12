Opvouwbare smartphones zijn nog altijd een niche, al is vooral Samsung actief met het uitbrengen van nieuwe modellen. De afgelopen tijd heeft Samsung meerdere opvouwbare smartphones uitgebracht, maar bij Apple is het nog stil. Ondanks dat er het afgelopen jaar wel eens wat geruchten waren, hoef je er de komende jaren nog niet op te rekenen. Display-analist Ross Young zegt dat een opvouwbaar toestel van Apple waarschijnlijk pas in 2024 uit komt.



‘Opvouwbare iPhone waarschijnlijk in 2024’

In zijn voorspelling voor displays en toekomstige producten blikt Young vooruit op 2022 en verder. In zijn vooruitblik zegt hij dat een foldable van Apple ‘op z’n vroegst in 2023 verschijnt’, maar dat ‘2024 waarschijnlijker is’. Er zijn het afgelopen jaar wel vaker geruchten geweest over een opvouwbare iPhone in 2023. Maar bij dit soort producten zijn analisten vaak iets te optimistisch. Zo werd de AR-headset van Apple jaren geleden al voor 2021 beloofd.

Hoe verder van tevoren de voorspellingen uitgesproken worden, hoe onnauwkeuriger ze ook zijn. Apple-analist Ming-Chi Kuo zei eerder dat de opvouwbare iPhone een schermformaat tussen de 7,5- en 8-inch krijgt. Over specificaties van het scherm zegt Ross Young in zijn nieuwste verslag niks.

Bekijk ook Gerucht: 'Opvouwbare iPhone krijgt 8-inch scherm, komt in 2023' Er zijn meer bronnen die beweren dat Apple over een paar jaar een opvouwbare iPhone uit gaat brengen. De opvouwbare iPhone zou een scherm van zo'n 8-inch krijgen en in 2023 kunnen verschijnen.

Overigens zegt Young ook dat de eerste OLED iPad en MacBook ook waarschijnlijk pas in 2024 uit komen. Het afgelopen jaar heeft Apple de eerste modellen met mini-LED uitgebracht, dat de komende jaren nog verder uitgebreid zal worden naar meer modellen. OLED-versies lijken dan ook nog ver weg.

Het is nog afwachten wanneer, in welke staat en of de opvouwbare iPhone überhaupt het levenslicht ziet. Er zijn tot nu toe vooral patenten en concepten geweest en meer daarover lees je in ons artikel met verwachtingen voor de opvouwbare iPhone.