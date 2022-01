iPhone kan betalingen accepteren

In 2020 nam Apple de Canadese startup Mobeewave over, gespecialiseerd in contactloze betalingen. Sindsdien wordt er achter de schermen gewerkt aan een contactloze betaalmethode. Daarbij kan een winkelier of medewerker van een marktkraam betalingen accepteren met alleen een iPhone. Een speciaal pinapparaatje zoals de SumUp is dan niet meer nodig. Het werkt via de NFC-chip in de iPhone, die de gegevens van de creditcard of bankpas kan uitlezen.



Het komt al binnen een paar maanden beschikbaar, beweert Bloomberg . Mogelijk zit het al in iOS 15.4, waarvan we binnenkort de eerste beta verwachten.

Werkte al met Samsung

Er is geen extra hardware nodig, maar kleine bedrijven kunnen de iPhone meteen als kaartlezer gebruiken voor het afwikkelen van betalingen. Mobeewave werkte eerder samen met Samsung om iets soortgelijks mogelijk te maken. In Canada liep een proef onder de naam Samsung POS. Het werkte met Apple Pay, Samsung Pay en Google Pay, maar alleen op Samsung-toestellen. De kans is groot dat Apple’s oplossing alleen op iPhones werkt – en aanvankelijk alleen in de VS. Andere financiële diensten zoals Apple Pay Cash en Apple Card hebben ook nog niet Europa bereikt.



Een reclame van Mobeewave over de oplossing die ze met Samsung ontwikkelden.

Mogelijk gaat Apple nu iets soortgelijks aanbieden, maar dan onder de naam Apple Pay, of een afgeleide naam. De medewerkers van Mobeewave werken al sinds de overname bij Apple, op de afdeling die aan betaaloplossingen zoals Apple Pay werkt. Direct gebruik maken van de NFC-functie op de iPhone is een mogelijkheid die aanbieders als Square en SumUp niet hebben, aangezien Apple het blokkeert.