Als je naar de wereldkaart kijkt, dan valt op dat Apple in Afrika maar erg weinig doet. Er is geen enkele Apple Store en sommige producten en diensten komen ook pas (veel) later beschikbaar. Apple Pay kwam in 2021 naar Zuid-Afrika en nu is een tweede land aan de beurt: Marokko. Klanten van de CIH Bank werden op de hoogte gebracht via Twitter. Je kunt nu met je CIH-rekening contactloos betalen met je iPhone of Apple Watch. En je hoeft niet eens naar de winkel te rennen voor de allernieuwste devices, want het werkt ook met een Apple Watch Series 1 of een iPhone 5s.



Uiteraard hoef je niet over een Marokkaanse bankrekening te beschikken als je in het land zelf met Apple Pay wil betalen. Met een Nederlandse rekening waarop Apple Pay actief is werkt het ook op gangbare pinautomaten in winkels. Verder is het in Marokko nu mogelijk om Apple Pay te gebruiken bij het online winkelen.

Het is al sinds 2014 mogelijk om in de VS met Apple Pay te betalen, maar elders ter wereld gaat het minder snel. Van de 20 landen op het vasteland in Midden- en Zuid-Amerika heeft de helft beschikking de over Apple Pay (daarbij hebben we de vele eilanden niet meegeteld, maar die hebben ook geen Apple Pay). In Europa is Rusland de grote afwezige en in Azië grijp je in Indonesië en enkele andere landen nog mis. Overigens kun je in die landen soms wel met Apple Pay betalen, maar niet met een pinpas van een lokale bank. Op deze pagina bij Apple kun je precies zien in welke landen Apple Pay wel en niet is uitgerold. Of kijk op deze pagina om te zien welke banken er meedoen.

