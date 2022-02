iCulture Vandaag: dit was dinsdag 8 februari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 8 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het maart-event lijkt eraan te komen en dat betekent dat we een vooruitblik doen. Voor je het weet is het namelijk zover, misschien al over een maand. Ben je niet zo van de geruchten, dan hebben we genoeg ander nieuws. Zoals een hondentracker voor je viervoeter en tips om meer productiviteit uit je Apple Watch te halen. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Apple heeft AI Music overgenomen en kan daarmee zelf muziek genereren. Maar waar gaan ze het voor gebruiken.

Apple begint a href=”https://www.iculture.nl/nieuws/macbook-pro-2022-release/” title=”Gerucht: ‘Apple brengt al begin maart een nieuwe MacBook Pro uit’”>begin maart al een nieuwe MacBook Pro uit, zo gaat het gerucht.

Je kunt gemakkelijk je telefoonnummer in Signal aanpassen en toch blijven chatten.

Deals

Tips en uitleg

Je kunt gemakkelijk je problemen met iCloud-agenda’s oplossen, als je bijvoorbeeld geen afspraken ziet.

Heb je problemen met het Magic Keyboard? Dan helpen wij je er vanaf!

Je productiviteit op de Apple Watch verbeteren? Dat kan!

Ga helemaal los met deze Telegram-tips! Er zitten vast wel een paar functies tussen die je nog niet kende.

Accessoires en devices

​ Er is een hondentag voor het Zoek Mijn-netwerk, maar is dat wel zo handig?

De Nothing ear (1) oortjes werken nu met Siri. Handig! Maar zijn ze verder ook goed?

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Signal laat je nu van telefoonnummer wisselen. Ook kun je nu meerdere gesprekken uit de gesprekkenlijst selecteren en ze tegelijk markeren als gelezen, archiveren of wissen.

​ Tweetbot for Twitter (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.5+) - Tweetbot for Twitter heeft het Stats-tabblad teruggekregen. Ook zitten er nieuwe thema’s in.

, iOS 14.5+) - Tweetbot for Twitter heeft het Stats-tabblad teruggekregen. Ook zitten er nieuwe thema’s in. Nuki Smart Lock (gratis, iPhone/ Watch , iOS 11.4+) - Nuki Smart Lock heeft nu een verbeterde Apple Watch-app, waarmee je je deurslot kunt bedienen via 4G en WiFi. Dus zonder smartphone in de hand.

, iOS 11.4+) - Nuki Smart Lock heeft nu een verbeterde Apple Watch-app, waarmee je je deurslot kunt bedienen via 4G en WiFi. Dus zonder smartphone in de hand. Fantastical - Calendar & Tasks (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.2+) - Fantastical heeft nu Openings en Proposals, twee functies waarmee anderen een vergadering kunnen aanvragen op een tijdstip dat jij nog vrij hebt. En je kunt makkelijker antwoorden op een voorstel zien. ​