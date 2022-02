Chatapp Signal staat bekend als één van de meest veilige chatapps. Dat leverde lange tijd ook wat beperkingen op. Omdat de gesprekken niet in de cloud staan, moesten ze bijvoorbeeld naar een oplossing zoeken om gesprekken over te zetten zodra je een nieuw toestel gebruikt. Hoewel dit inmiddels bijna twee jaar mogelijk is, gaf het gebruik van een nieuw telefoonnummer nog wel problemen. In de nieuwste versie is dit nu opgelost.



Signal gesprekken overzetten bij nieuw telefoonnummer

Vanaf versie 5.27.1 wordt de functie uitgerold naar gebruikers. Je vindt de optie om je telefoonnummer aan te passen bij Instellingen > Jouw registratie > Telefoonnummer wijzigen. Zie je de optie nog niet? Zorg er dan voor dat de Signal-app op al je gekoppelde apparaten bijgewerkt zijn naar de meest recente versie. Dankzij deze functie is het niet meer nodig om een heel nieuw account aan te maken en dus alle gesprekken weer opnieuw te beginnen.

Met deze nieuwe functie kun je ook sneller aan je contacten laten weten dat je een nieuw nummer hebt. In een Signal-chat verschijnt automatisch een melding als het contact een nieuw nummer gebruikt. In een enkele tik kun je de contactkaart aanpassen naar het nieuwe nummer. Als je van nummer wisselt, hoef je dit dus niet handmatig door te geven aan je Signal-contacten.

Wil je overstappen van Signal naar WhatsApp? Wij hebben eerder een uitgebreide vergelijking gemaakt tussen de twee chatapps.