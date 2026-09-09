De Apple Store is offline! Apple bereidt de online winkel en website voor op iets nieuws. Bestellen is daardoor even niet mogelijk, maar waar is Apple dan precies mee bezig?

Het is weer zover: Apple heeft de Apple Store offline gehaald waardoor je even niets kan bestellen. Dat de Apple Store nu offline is, is stiekem geen verrassing. Dat gebeurt namelijk altijd als Apple nieuwe producten aan te kondigen heeft of als een pre-order van start gaat. En met het grote iPhone-event van vandaag kunnen we wel raden waarom de Apple Store nu offline is.

Waarom is de Apple Store nu offline?

Er zijn twee situaties waarop Apple de Apple Store korte tijd offline zet: vlak voor een event of productaankondiging en vlak voor de start van de pre-order. Aangezien Apple vanavond vanaf 19:00 uur de iPhone 18 Pro (Max), iPhone Duo/Fold/Ultra en meer gaat aankondigen, is dat dan ook de hoofdreden dat de Apple Store nu offline is. Dit geeft Apple de tijd om alle nieuwe producten klaar te zetten. De nieuwe Apple Watch-modellen en eventuele AirPods zijn vermoedelijk al direct te bestellen, terwijl de iPhones later deze week in de verkoop gaan.

Doordat de Apple Store nu offline is, kun je op dit moment dus ook even geen andere producten bij Apple bestellen. Die nieuwe Mac of dat ene handige accessoire wat al een tijdje in je mandje zit, moet dus even wachten.

Dit zijn de producten die we verwachten en later vandaag in de Apple Store toegevoegd worden:

Lees ook onze uitgebreide vooruitblik op het iPhone-event.

Bekijk ook Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je vanavond verwachten Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.

Wanneer gaat de Apple Store weer online?

De Apple Store gaat vlak na de keynote weer online. Dat zal rond 20:30 uur zijn, zo is de verwachting. Zodra de Apple Store weer live is, kun je de verschillende configuraties van de nieuwe modellen bekijken en in sommige gevallen al nieuwe producten bestellen.

Alle aankondigingen kun je vandaag uiteraard volgen op iCulture. In ons liveblog van het Apple-event doen we uitgebreid verslag van alle aankondigingen. Op de site vind je uiteraard alle artikelen van de nieuwe producten zodra ze aangekondigd zijn. Na de presentatie kun je bij ons ook de samenvatting lezen of de presentatie nog eens rustig terugkijken.