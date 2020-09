De Apple Store is offline! Apple bereidt de online winkel voor op nieuwe producten, zoals de Apple Watch en nieuwe iPad. Shoppen is daardoor even niet mogelijk.

Het is alweer een tijdje geleden dat de Apple Store offline ging voor nieuwe producten. Afgelopen voorjaar was de store een korte tijd offline, vanwege de komst van de iPhone SE 2020. Maar vandaag, op de dag van Apple’s september 2020-event, staan er veel meer producten in de pijplijn. Over enkele uren weten we welke producten Apple klaar heeft staan!



Apple Store offline voor september-event

Vlak voordat de pre-order van een belangrijk product van start gaat, gooit Apple de online Apple Store uit de lucht. Ze kunnen dan de winkel in alle rust voorbereiden op de introductie van nieuwe producten (en tegelijkertijd de hype kunnen creëren). Dit jaar heeft Apple bewezen dat het offline halen van de Apple Store eigenlijk niet nodig is, want diverse producten werden zonder het offline zetten van de store in de winkel geplaatst. Denk aan de 13-inch MacBook Pro 2020, maar ook de iMac 2020.

Maar welke producten kunnen we verwachten zodra de Apple Store weer online is? In het korte verwachten we in ieder geval deze nieuwe producten:

Mogelijk volgen er nog meer producten, zoals de AirTag. De producten in het rijtje hierboven lijken in ieder geval zo goed als zeker. Lees ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor het Apple september 2020-event.

Wil je niks missen van de aankondigingen? Om 19:00 vanavond kun je de livestream van het Apple-event zelf volgen. Als je niks wil missen, bezoek dan ook regelmatig onze pagina over Apple’s september 2020-event. Daarin vind je naderhand ook een uitgebreide samenvatting.