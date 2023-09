Apple Watch Series 9 teardown

We zitten nog te wachten op de iPhone 15 teardown van iFixit, waarin we precies te zien krijgen welke nieuwe hardware er is gebruikt. Om ons nog even bezig te houden heeft iFixit ondertussen wel een teardown gedaan van de 2023 Apple Watch-modellen. Daaruit wordt bevestigd wat de batterijcapaciteit van elk model is en of er intern nog iets is gewijzigd.



Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Geen aanpassingen voor Double Tap

Over dat laatste kunnen we kort zijn: er zijn intern geen zichtbare wijzigingen aangetroffen. De onderdelen in de Apple Watch Ultra 2 en de Apple Watch Series 9 zijn precies zo gerangschikt als bij hun voorgangers.

Ook lijken er geen grote aanpassingen te zijn gedaan voor de nieuwe functie Dubbel tikken, die in watchOS 10 beschikbaar komt. Daarbij kun je je Apple Watch bedienen door twee vingers tegen elkaar te drukken. Apple zegt dat Double Tap mogelijk wordt gemaakt door de snellere Neural Engine van de S9-chip. Het bedrijf heeft een algoritme ontwikkeld dat de “unieke handtekening” van kleine polsbewegingen en veranderingen in de bloedstroom kan detecteren, wanneer je je wijsvinger en duim tegen elkaar tikt. Dat het alleen beperkt is tot de nieuwe modellen, lijkt een bewuste keuze om de gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te houden. Eerder was het namelijk al mogelijk om de Apple Watch met handgebaren te bedienen. Dit is een toegankelijkheidsfunctie die al sinds watchOS 8 bestaat en waarbij je aan een Apple Watch Series 4 of nieuwer voldoende hebt.

Bekijk ook Zo kun je je Apple Watch bedienen met handgebaren Het is mogelijk om een Apple Watch te bedienen met handgebaren en dus zonder het scherm aan te raken. In deze tip leggen we uit hoe je dit instelt en gebruikt.

Wat de video ook laat zien, is dat de Apple Watch Ultra 2 is voorzien van een 564 mAh batterij. Dit bleek eerder al uit registraties in een Chinese database. Het komt neer op ongeveer 4% meer capaciteit dan de 542 mAh batterij van de eerste generatie Apple Watch Ultra. De gebruiksduur is echter hetzelfde gebleven: ze gaan maximaal 36 uur mee bij normaal gebruik. In de energiebesparende modus kun je nu 72 uur vooruit, heeft Apple laten weten. Dat lijkt meer dan de 60 uur van vorig jaar, maar Apple gebruikt er een andere meetmethode voor waardoor de getallen niet met elkaar te vergelijken zijn. Bij de 41mm Apple Watch Series 9 is de batterijcapaciteit 282 mAh en dat is identiek aan de 41mm van vorig jaar.

Zoals altijd heeft het meestal weinig zin om elke nieuwe generatie Apple Watch in huis te halen, omdat de verschillen meestal klein zijn. Maar heb je een Apple Watch Series 4 of ouder, dan zul je wel een hoop vernieuwingen krijgen door te upgraden en ben je weer helemaal ‘bij’.

Prijzen 45mm Apple Watch Series 9