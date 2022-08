Ondanks geruchten over hogere iPhone 14-prijzen en chiptekorten heeft Apple er wel vertrouwen in dat de iPhone 14 goed gaat lopen. Het bedrijf zou toeleveranciers hebben gevraagd om 90 miljoen stuks van de iPhone 14 te laten maken.

90 miljoen stuks iPhone 14

Apple lijkt dan ook geen daling in de iPhone-verkopen te verwachten. De wereldwijde smartphonemarkt zit wel in een neergaande lijn, maar voor de iPhone 14-productie houdt Apple vast aan dezelfde aantallen als vorig jaar voor de iPhone 13. Dat beweert Bloomberg op basis van verzamelde informatie. Apple verwacht in 2022 ongeveer 220 miljoen iPhones te gaan verkopen, vergelijkbaar met 2021. Bronnen van Bloomberg zeggen dat Apple vertrouwen in de klanten heeft en verwacht dat ze bereid zijn geld uit te geven aan premium producten.



Vóór 2021 liet Apple nog rond de 75 miljoen toestellen fabriceren, maar met de komst van de iPhone 13 ging dat omhoog naar 90 miljoen stuks omdat Apple veel vraag verwachtte. Die voorspelling bleek ook uit te komen. Of het dit jaar ook weer zo stormloopt is nog even afwachten. Apple CFO Luca Maestri heeft er echter vertrouwen in: tijdens de laatste kwartaalcijfers liet hij weten dat de omzet in het septemberkwartaal gaat stijgen en dat de tekorten in de toeleveringsketen niet meer zo nijpend zullen zijn als in het junikwartaal.

De grootste verandering dit jaar is dat er vermoedelijk geen opvolger van de iPhone 13 mini komt, maar dat Apple kiest voor de grotere iPhone 14 Max. Dit zou extra kopers kunnen trekken, terwijl er bij de normale iPhone 14 weinig vernieuwingen worden verwacht.

De meeste aandacht bij de aankondiging van de nieuwe toestellen zal waarschijnlijk gericht zijn op de duurdere iPhone 14 Pro, die dit jaar duurder lijkt uit te pakken dan ooit. Daarin is de notch vervangen door een gaatje en pilvormige camera-uitsnede, er zit een 48-megapixel camera in en een snellere A16-chip. Ook zal er veel aandacht zijn voor het always on-scherm in de iPhone 14, als de geruchten kloppen.

